Рахмон открыл в Ходженте гостиницу "Сугдиен" (бывшую "Ленинград")

09:56 25.08.2019

Лидер нации Эмомали Рахмон открыл гостиницу "Сугдиен" в Худжанде



ДУШАНБЕ, 24.08.2019 /НИАТ "Ховар"/. В рамках своей рабочей поездки по городам и районам Согдийской области Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон дал официальный старт деятельности величественной гостиницы "Сугдиен" и вплотную ознакомился с современными условиями обслуживания в ней.

Гостиница состоит из 10 этажей и подвального помещения. Она полностью обновлена на почве бывшей гостиницы "Ленинабад" в рамках непосредственных указаний и напутствий Президента страны уважаемого Эмомали Рахмона и обеспечена современными условиями и возможностями обслуживания туристов и гостей.

Напомним, что гостиница "Ленинабад" была построена в 1976 году, со временем возникла необходимость ее реконструкции.



На первом этаже гостиницы "Сугдиен" Главе государства вначале представили проект основных исторических и туристических объектов, строящихся в городах и районах Согдийской области навстречу 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан.

Было подчеркнуто, что в честь этого великого общенационального праздника в Согдийской области запланировано создание около 7000 объектов различного назначения, в том числе более 40 гостиниц.

В настоящее время в Худжанде для приема туристов с возможностью одновременного охвата 680 человек осуществляют деятельность 13 гостиниц. Для туристов организованы 14 точек продажи декоративных изделий из драгоценных камней и металлов, сувениров, образцов ручных изделий умельцев.



Современная гостиница "Сугдие

н" имеет 172 номера, в том числе 20 люксовых, и возможность одновременного обслуживания более 300 человек.

На первом этаже гостиницы находятся ресепшн, ресторан и точки продажи сувениров, на втором этаже – административные и технические кабинеты этого обслуживающего объекта. А на 8 других этажах для гостей и туристов созданы условия для проживания и отдыха со всеми удобствами.



Все номера оформлены и оснащены по современным методам. Часть из них украшена национальными узорами с целью большего представления высокого искусства таджиков зарубежным гостям и туристам.

Гостиница также имеет актовый зал на 60 человек, спортивный зал, комплекс для отдыха с бассейном для плавания, турецкую баню с сухой и мокрой парной, кабинет траволечения, ресторан, салон красоты и другие вспомогательные объекты.



В гостинице имеются все условия для обслуживания и отдыха туристов. На объекте постоянными рабочими местами и хорошей зарплатой обеспечены 80 человек.

Гостиница построена в соответствии с мировыми стандартами. Здесь также имеются ювелирный и подарочный магазины, где гостям и туристам предлагаются сувенирные изделия с орнаментами, символизирующими национальные культурные ценности.

Следует отметить, что строительство и сдача в эксплуатацию подобного объекта в рамках Годов развития села, туризма и народных ремесел дадут новый импульс большему привлечению внимания зарубежных туристов к Таджикистану с его красивой природой и большими туристическими возможностями, создадут широкие возможности для большего представления иностранцам богатой культуры и искусства нашей нации.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с условиями обслуживания и широкими возможностями для проживания и отдыха гостей и туристов на этом современном объекте напутствовал ответственных лиц на представление зарубежным туристам и клиентам традиционного таджикского гостеприимства, открытие объекта назвал достойным подарком накануне празднования 28-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан.

Напомним, что Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в дни проведения 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, являющейся в истории таджикской государственности важным и судьбоносным событием, проживал именно в этой гостинице.

На 16-й сессии Верховного Совета Эмомали Рахмон при абсолютной поддержке депутатов был избран Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан. Из Худжанда уважаемый Эмомали Рахмон возвратился в столицу страны в качестве нового Главы суверенного государства.