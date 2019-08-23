Озода Рахмон (старшенькая) стала послом организации "Женщины – политические лидеры"

11:00 25.08.2019

Дочь президента Таджикистана назначена послом организации "Женщины – политические лидеры"



Дочь президента Таджикистана Озода Рахмон назначена послом международной организации "Женщины – политические лидеры" (Women Political Leaders).

Как сообщили НИАТ "Ховар" в парламенте Таджикистана, названная организация официально подтвердила, что эта миссия впервые в Таджикистане возложена на Рахмон Озода Эмомали с учетом ее заслуг в качестве члена парламента и ее усилий по достижению целей и эффективному выполнению задач.

Озода Рахмон старшая дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ей 40 лет и она является руководителем аппарата президента.



Организация со своим резиденцией в Исландии и Бельгии является независимым, международным и беспартийным фондом, объединяющим как сеть контактов и Всемирный форум женщин - в сфере политики, женщин – политических лидеров, в целях решения международных проблем и улучшения общих интересов с использованием коллективного потенциала и их способностей на глобальном уровне.