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В Кашкадарье глава областной милиции обматерил начальников РОВД за вывоз недостаточного количества навоза на поля
14:34 25.08.2019

23 августа в распоряжении "Озодлика" оказалась аудиозапись, на которой, предположительно, записан голос главы УВД Кашкадарьинской области подполковника Дилшода Турсунбаева, который жестко материт начальников районных отделов милиции. По словам заместителя начальника одного из РОВД, отправившего эту аудиозапись в нашу редакцию, Турсунбаев оскорбил начальников районных отделов милиции за привлечение недостаточного количества машин для вывоза навоза на поля.

Собеседник, отправивший в "Озодлик" две аудиозаписи, на которых, предположительно, записан голос главы УВД Кашкадарьинской области подполковника Дилшода Турсунбаева, говорит, что обе аудиозаписи были сделаны во время двух совещаний в начале августа этого года.

Собеседник, работающий заместителем начальника одного из РОВД в Кашкадарьинской области, попросил редакцию не разглашать его имени.

– В органах внутренних дел есть система для проведения удаленных онлайн-совещаний с подчиненными, которая называется "Робот". То есть, глава областной милиции, сидя в своем рабочем кабинете, проводит совещание с начальниками РОВД, которые в это время тоже находятся в своих отделах. На этих совещаниях участвуют также заместители начальников РОВД и другие руководители. Аудиозаписи, отправленные в вашу редакцию, сделаны во время таких удаленных совещаний в начале августа месяца, – говорит собеседник.

На первой аудиозаписи глава УВД Кашкадарьинской области Дилшод Турсунбаев оскорбляет начальников РОВД за привлечение недостаточного количества машин для вывоза навоза на поля.

"Я давал вам поручение, скотины, жа...б! Пи...зы, когда начинаю материть вас, вы еще обижаетесь, бл...дь! Мубарек отправил 17 машин, Камаши – 27, Касан – 24, Китаб – 10. Жа...б! Вы на мертвецов похожи, жа...б", – говорит на аудиозаписи мужчина с голосом, похожим на голос Дилшода Турсунбаева.

Затем он продолжает материть начальников районных отделов милиции за непривлечение к этой работе сотрудников отделов по обеспечению безопасности дорожного движения.

"У всех вас есть ГАИ, жа...б! Есть заместители! Ходите со свешенными ху...ми, сукины дети, бд...дь! Что мне еще нужно сказать вам, чтобы вы начали работать, бл...дь! Скотины, ведь глава государства говорит, почему вы безразличны к своей судьбе, он говорит, что будете привлечены к уголовной ответственности, а вы что делаете, бл...дь? Пишите рапорты и уходите! Если сегодня у вас такие показатели по вывозу удобрения, то сегодня вечером придете в мой кабинет, там и поговорим с вами! Я вам поручил заниматься двум делом. Приусадебными земельными участками и вывозом удобрения на поля. Почему вы не занимаетесь ими? Я вас вы...бу сегодня вечером, жа...б!", – кричит в ходе удаленного онлайн-совещания мужчина с голосом, похожим на голос главы УВД Кашкадарьинской области.

На второй аудиозаписи, отправленной в редакцию "Озодлика", голос, предположительно, принадлежащий Дилшода Турсунбаеву оскорбляет сотрудников, не принявших участие на удаленном онлайн-совещании.

"В первую очередь, я сорву с вас погоны, жа...б! Все услышьте мои слова, бл...дь! Прижмите себе жопу и работайте! Скотины, бл...дь! Вы скотины, бл...дь! Я всех вас буду проверять, бл...дь! Пусть только попробует хотя бы один дежурный не принять участие! Будет объявлено время совещания, если у кого-то из вас секретарь заболеет, если у него что-то выйдет на заднице, то начальники милиции сами будут участвовать. Послушайте меня внимательно, я лично буду участвовать. Как нужно разговаривать с вами, нужно умолять, чтобы работали? Неужели вы не уважаете себя, вые...ть вас всех", – говорит на аудио начальников РОВД мужчина с голосом, похожим на голос главы областной милиции Дилшода Турсунбаева.

Радио Озодлик через мессенджер Telegram отправило эти две аудиозаписи одному из сотрудников УВД Кашкадарьинской области, который пожелал остаться неизвестным. Послушав аудиозаписи, собеседник подтвердил, что голоса на них действительно принадлежат главе областной милиции Дилшоду Турсунбаеву.

После журналист позвонил руководителю пресс-службы УВД Кашкадарьинской области Равшану Турсунову и попросил его прокомментировать две аудиозаписи, на которых глава ведомства оскорбляет начальников районных отделов милиции грубой нецензурной бранью.

Выслушав вопрос журналиста, руководитель пресс-службы областной милиции немного помолчал, а затем, сделав вид, будто не слышит его голос, прервал телефонную связь.

Привлечение сотрудников органов внутренних дел к работам, не имеющим отношения к их прямым обязанностям, возложение на них обязанностей по контролю за деятельностью фермеров, а также их вмешательство в полевые работы наблюдаются еще со времен первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Указом нынешнего президента Шавката Мирзияева органы прокуратуры и внутренних дел, а также налоговые органы прикреплены к районным секторам.

Кроме того, начальники милиции и прокуроры должны контролировать своевременный вывоз навоза на поля, работы по поливу хлопковых полей и сбору урожая пшеницы.

Источник - CA-NEWS
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