 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Со сроками ухода США из Афганистана определились, - Г.Петров
06:18 26.08.2019

Об авторе: Геннадий Евгеньевич Петров – журналист-международник.

25.08.2019

Талибы и Вашингтон договорились о выводе иностранных войск

На переговорах в столице Катара, Дохе, идущих между США и запрещенным в России движением "Талибан", произошел прорыв. Достигнута принципиальная договоренность о сроках ухода войск НАТО с афганской территории. Об этом в телефонном интервью пакистанским СМИ сообщил представитель талибов Сухейль Шахин.
"Мы договорились о временных рамках вывода войск. Сейчас идут переговоры о способах его осуществления", – цитирует Шахина пакистанская газета Down. При этом о каких временных рамках идет речь, он не сообщил.
Это уже восьмой раунд переговоров между талибами и США. Во время седьмого, прошедшего в июне-июле, госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду, что мирное соглашение будет заключено еще до 1 сентября. Проект текста договоренности, где излагаются в том числе обязательства "Талибана", по его словам, уже почти готов. Однако какой-либо конкретики участники переговоров в комментариях прессе тщательно избегали.

В настоящее время в Афганистане находятся 16 тыс. военнослужащих стран НАТО, из них 14 тыс. – американцы. Сократить этот контингент президент Дональд Трамп обещал еще в ходе своей избирательной кампании 2016 года. В прошлом году CNN сообщила, что американский президент распорядился подготовить план по выводу из Афганистана 7 тыс. военнослужащих. Трамп подтвердил, что вывод солдат США возможен, но только при условии, если будет достигнуто соглашение с талибами.

Известие о предполагаемом сокращении воинского контингента было с удовлетворением воспринято в США. Сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл весной даже подготовили законопроект AFGHAN – American Forces Going Home After Noble (Американские военные с доблестью возвращаются домой), предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение года и выплату каждому выведенному военнослужащему годовой премии.
Афганская кампания США оказалась самой долгой в истории страны. Потери, понесенные американцами, составили около 2,3 тыс. человек убитыми. По сообщениям Пентагона и НАТО, с начала года в Афганистане погибло 14 американских военнослужащих. Последняя боевая потеря датирована 21 августа. Тогда было убито двое американских военнослужащих. Атаки талибов на афганские правительственные силы происходят куда чаще, чем на силы НАТО и сопровождаются значительно большим количеством жертв.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, сейчас сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы переговоры, идущие с 2018 года, привели к какому-либо конкретному результату. "Талибан" в целом владеет ситуацией в стране. Власти Афганистана наглядно показали, что они далеко не всегда могут предотвращать и эффективно реагировать на теракты, особенно в южных регионах. Но вместе с тем талибы не чувствуют себя хозяевами положения. Они явно не могут свергнуть правительство Афганистана вооруженным путем, могут лишь затягивать конфликт до бесконечности. В этих условиях возможен компромисс, который в той или иной мере устроит все стороны конфликта", – сказал он "НГ".
Сотников отмечает, что нежелание участников переговоров раскрывать какие-либо подробности, касающиеся этапов вывода войск, объяснимо. Слишком многое будет зависеть от того, как сложится ситуация в Афганистане.

Талибы четко разделяют диалог с американцами и правительством своей страны. Они готовы участвовать в переговорах по мирному урегулированию, но тем не менее отрицают легитимность официальных властей Афганистана. В Дохе талибы выступали с идеей создания некоего переходного правительства с участием их представителей взамен действующего. Поиск механизмов, которые бы обеспечили допуск религиозных радикалов в правительство и парламент, но гарантировали бы от захвата ими власти, является одной из ключевых проблем в диалоге о мирном урегулировании, считает Сотников.
Состоятельность договоренностей, достигнутых в Дохе, будет подвергнута испытанию в следующем месяце. В Афганистане 28 сентября запланированы президентские выборы.

Источник - ng.ru
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