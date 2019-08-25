Мировая экономика на грани нервного срыва..., - А.Башкатова

06:24 26.08.2019

Россиян отвлекают разговорами о четырехдневной рабочей неделе



Последние несколько дней минувшей недели усугубили опасения по поводу надвигающегося на мир нового кризиса, связанного с торговым противостоянием двух крупнейших экономик.



В пятницу Китай сообщил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на импорт товаров из США объемом 75 млрд долл. в год, а также о возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%. Это был ответ на объявленное ранее решение США ввести пошлины в 10% на импорт китайских товаров объемом 300 млрд долл. в год с 1 сентября и 15 декабря.

После такого китайского ответа президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты повысят с сентября пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долл. не на 10%, как планировалось, а на 15%. Повышение на другую группу товаров объемом 250 млрд долл. с октября составит не 25%, а 30%.

Кроме того, Трамп приказал "великим американским компаниям немедленно начать поиск альтернативы Китаю", что тут же негативно сказалось на американских биржевых индексах.



Китай выразил протест против новых протекционистских планов США и призвал Вашингтон не совершать ошибку. "В противном случае ответственность за все последствия будет нести американская сторона", – предупредил Пекин.

Тем самым одно ответное действие порождает другое, противоречия копятся как снежный ком, явных признаков торгового перемирия пока не наблюдается.



Все это сопровождалось локальными новостями об очередных экономических провалах. В частности, на прошлой неделе появились сообщения, что продажи новых домов в США в июле сократились почти на 13% по отношению к пересмотренному значению июня, хотя ранее аналитики прогнозировали пусть символический, но рост. Объем продаж нового жилья – важный индикатор состояния не только рынка недвижимости, но и всей экономики.

И хоть представители Федеральной резервной системы США уверяют в стабильности американской экономики, рынок еще помнит о случившейся ранее инверсии кривой доходностей 2- и 10-летних гособлигаций США. Временной лаг между такой инверсией и наступлением рецессии может составлять несколько кварталов, напоминали эксперты.

Нарастают риски и в Европе. Ведомство немецкого канцлера ожидает дальнейшего снижения ВВП Германии в третьем квартале и таким образом перехода к рецессии, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства.



Сами авторы прогноза надеются, что экономический кризис в Германии не будет тяжелым. Но, по их же собственному признанию, для этого нужно соблюдение двух условий: чтобы не обострялись торговые разногласияи и чтобы не реализовался сценарий "Brexit без сделки".



Россия же продолжает обсуждать плюсы и минусы введения четырехдневной рабочей недели. "Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", – заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Но, как любят говорить наши власти, "с кондачка такие вопросы не решаются". Премьер уточнил, что переход к укороченной неделе произойдет "не сию секунду". Он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.



Минэкономразвития, в свою очередь, на прошлой неделе сообщило, что статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста РФ после слабой динамики в первой половине года. В июле рост российского ВВП ускорился до 1,7% в годовом выражении. За январь–июль рост составил почти 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

25 авг. 19