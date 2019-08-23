Мирзиеев вывел свою личную охрану из структуры СГБУ. Так надежнее?

07:27 26.08.2019

Полномочия по охране семьи Мирзияева от СГБ передадут службе безопасности президента



Обязанности Службы государственной безопасности по охране президентской семьи будут переданы Государственной службе безопасности президента. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Помимо президента и его семьи, Государственная служба безопасности президента будет охранять глав иностранных государств во время их визитов в Узбекистан.

24 августа на 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты.



В соответствии с поправками к закону "О борьбе с терроризмом", в перечень государственных органов по борьбе с терроризмом включается Государственная служба безопасности президента Узбекистана, организованная постановлением главы государства от 21 февраля 2018 года.



Кроме того, поправка к закону "О профилактике правонарушений" дополнительно расширила возможности Государственной службы безопасности президента. Они теперь будут вести учет лиц, склонных к правонарушениям, затрагивающим интересы, безопасность и неприкосновенность охраняемых лиц.