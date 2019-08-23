Депардье взялся за роль Брежнева в новом кинопроекте

08:23 26.08.2019

26 августа 2019, Антон Антонов



Французский актер Жерар Депардье сыграет советского лидера Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека.

Фильм расскажет о лидере компартии Чехословакии и инициаторе "Пражской весны" Александре Дубчеке, передает РИА "Новости" со ссылкой на Frekvencе 1.

Лека сообщил, что с Депардье уже "подписан договор".



Роль Дубчека "должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются", рассказал продюсер.

Ожидается, что фильм снимут к концу 2021 года – 100-летию со дня рождения Дубчека. Мировая премьера запланирована на 2022 год.

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