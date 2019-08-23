Результат встречи за столом-тарелкой? К итогам саммита G7 в Биаррице, - Э.Лимонов

08:33 26.08.2019

Как надо понимать саммит в Биаррице

Эдуард Лимонов о встрече лидеров стран "Большой семерки" во Франции



Эдуард Лимонов





Советско-российский писатель Василий Аксенов за какое-то количество лет до смерти купил себе квартиру в Биаррице. Как ему это удалось, мне мало понятно, ведь писатели, скорее, люди бедные. Должно быть, дали ему денег российские банкиры? Подозреваю, что именно так и было.

Биарриц - райский уголок вблизи испано-французской границы, там прохладные воды Атлантики делают выносимой жару этих мест, раньше там отдыхали летом королевские особы, теперь, говорят, отдыхают главы государств. Город, по сути, расположился на пляжах.

Население города - всего 25 тысяч человек. Непосредственно к Биаррицу примыкают еще два городка - Байонн и Англет. Еще о тех местах, - это Гасконь, родина литературного героя д’Артаньяна.

И вот туда на двое суток прибыли семь глав государств, каждый со своей делегацией и устроили там большой бордель.



Вообще-то это Страна басков и в прежние времена ЕТА - организация баскских националистов обязательно бы сделала жизнь приезжих очень опасной, но организация самоустранилась от многолетней вооруженной борьбы против Испании и Франции заодно. Мечты о независимости баски не оставили, но теперь добиваются независимости мирным путем.



Мне прислали забавную фотографию, сделанную сверху, должно быть, с коптера.

Как вокруг тарелки, вокруг круглого стола сидят семь лидеров, в центре надпись G7 -France. Вверху стола-циферблата Эммануэль Макрон. Рядом с ним, по правую руку президент США - Трамп, а по левую - смотрящая по Европе - Ангела Меркель.

Саммит продолжался два дня.

За это время, я полагаю, многочисленные свиты глав семерки изрядно повытоптали Биарриц.

О чем говорили?

А пытались уладить мировые проблемы.

В первую очередь, конечно же, немного перессорились из-за России.

У Трампа, после нескольких лет дипломатической невменяемости, наступило просветление. Он осознал, что следует как можно скорее оттащить Россию от Китая. А Россия ведь уже очень подалась в том направлении, как мы знаем, российские самолеты совместно с самолетами китайских ВВС недавно были замечены в совместном патрулировании пространства в Южно-Китайском море над спорными островами.

Трамп сам же и толкнул Россию к Китаю, подталкивал энергично. И вот осознал. Теперь хочет вернуть Россию на Запад. Китай и без России достаточно сильным вымахал, а с Россией так и вовсе преобладает над США. То, что Трамп натворил по своей грубости и самоуверенности, он хотел бы исправить.



Но в Биаррице против сближения с Россией выступили Франция, Великобритания, Германия и Канада.

Заводилой там в этой компании выступает фрау Меркель. Почему? Ведь она же выступает активно за "Северный поток-2"? Ну, в случае с газопроводом - у Германии шкурные интересы в дешевом газе.

А в основном, за пределами шкурного интереса, у Германии слишком европейское, мелкое понимание происходящего. Ее заботит Украина.



Крым Украина называет "оккупированной территорией". Меркель разделяет украинское видение ситуации. Членство России ее место за столом-тарелкой было приостановлено в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией.

И получается тупик. Как без позора Украине признать тот факт, что Крым безвозвратно потерян, что Крым русский? Невозможно без позора и унижения. Признать вопиющий факт необходимо, но механизм смирения государственной гордости не включен на Украине, его не существует. Так и будут ныть сквозь зубы, что Крым украинский.

Замечу, что то же самое происходит и с Грузией. De facto Абхазия уже более чем четверть века самостоятельное государство, абхазы в седьмой раз выбирают президента, но какой грузинский лидер расхрабрится признать, что это навсегда? Отныне навсегда.

Так что Трамп не возлюбил Россию, но у него спала с глаз пелена и он видит теперь мир не как мелкий европеец. По-моему так.



На второй день саммита неожиданно в Биаррице появился Джавад Зариф - министр иностранных дел Ирана. Для переговоров с руководством Франции по ядерной программе Ирана.



Макрон, желающий выглядеть государственным деятелем планетарного масштаба, как видим, шебушится, выдвигает инициативы (от которых потом сам же и отказывается, это же была его инициатива вернуть Россию к G7 изначально. Его и Трампа, потом занервничал и прибился к протестующим против приближения России к G7). Макрон-активист, как какой-нибудь Илья Яшин в нашей оппозиции, вечно что-нибудь "химичит", затевает.



Результат встречи за столом-тарелкой?

"Договорились укреплять диалог", координировать свои действия в отношениях с Россией. "Час для возвращения в форму восьмерки еще не настал".

Ну, они довыпендриваются до того, что уже невозможно будет отлепить Россию от Китая. Да и сейчас уже вряд ли возможно.