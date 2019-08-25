 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Макрон провалился с "большой иранской игрой", - С.Тарасов
08:54 26.08.2019

Париж и Тегеран к саммиту G7 готовили что-то "сепаратное" по отношению к другим подписантам ядерного соглашения – России и Китая. Накануне саммита в Париже оказался глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Станислав Тарасов
25 августа 2019

Среди западных лидеров развернулась целая дискуссия по вопросу о преобразовании "семерки" в "восьмерку"
США - Великобритания and Co: "Мы наш, мы новый мир построим"?

Когда почти все мировые агентства, включая и российские, сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите G7 в Биаррице, что его участники договорились о "совместной коммуникации" по иранскому досье, стало казаться, что назревает серьезная политическая сенсация.
Речь шла о том, что стало возможным избежать появления у Тегерана ядерного оружия. Как заявлял Макрон, "мы будем принимать решение о действиях, которые позволяют примирить позиции", и "мы договорились по тому, что будем говорить по Ирану сообща".

Было одно из двух: либо США согласились вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий, по которому в отношении иранской стороны снимались все санкции в обмен на ограничение иранской ядерной программы.
Либо европейские подписанты соглашения целиком примкнули к позиции США, и их дальнейшая политика в отношении Ирана будет диктоваться уже новыми условиями, которые примет Тегеран. Затем последовали сообщения не менее значимые.
Оказывается, лидеры стран G7 согласовали план совместных действий в отношении Ирана и поручили Маркону, как главе председательствующего в G7 государства, передать Тегерану совместное послание группы. Детали плана неизвестны, но сам Макрон в интервью телеканалу LCI заявил, что документ содержит описание "наших целей".

Правда, Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники указывало, что план подразумевает предоставление Тегерану возможности продавать определенное количество нефти в обмен на ряд обязательств. В частности, соблюдать условия ядерной сделки, обсудить план действий после истечения срока ее действия в 2025 году, принять меры по деэскалации конфликта в Персидском заливе.
Более того, уточняло Международное французское радио, оказывается, лидеры G7 поручили выполнить эту миссию Макрону потому, что он "в течение нескольких месяцев выступал посредником, регулярно общаясь с президентом Ирана Хасаном Рухани".

AFP констатировало: позиции президентов США и Франции по Ирану сблизились. Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что Макрон намеревался даже пригласить Рухани на саммит G7. Париж эту информацию опроверг, но, как выясняется, дыма без огня не бывает.
Однако всю "игру" Макрону испортил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания Ирану. Вместе с тем он добавил, что США "не могут никому запретить высказываться по данному вопросу".

Сразу напрашивается два промежуточных вывода: послание Ирану готовилось и оно существует, но оно никак не может считаться "посланием G7". Но дальше стали происходить странные события. Макрон вдруг заявил, что G7 "является неформальным клубом, в котором нет мандатов. И ни одна из стран группы не может говорить с Ираном от имени всего клуба". Входит, что и послания Ирану от имени G7, без США, не существует, а если оно и есть, то это может быть только инициативой одной Франции.
Между тем Париж и Тегеран к саммиту G7 готовили что-то "сепаратное" по отношению к другим подписантам ядерного соглашения - России и Китая. Накануне саммита в Париже оказался глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также Макроном, обсуждая какие-то новые предложения по разрядке трений между Вашингтоном и Тегераном.

Содержание этих предложений остается неизвестным, но Зариф, как сообщало Reuters, заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки. Не исключено, что Макрон предпринял попытку реализовать сценарий по подготовке нового соглашения с Ираном, который он озвучивал в Конгрессе весной прошлого года во время визита в США. Он включал четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.
Исходя из этого, новое соглашение, по словам Макрона, должно было стать "полным и всеобъемлющим". США его не поддержали. Что вышло из этого на сей раз - тоже хорошо известно.

Источник - iarex.ru
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