 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Большая семерка" не спасла биржи: мощный обвал на рынках продолжился
09:41 26.08.2019

На рубль давит внешний негатив

Российский рубль вновь оказался под давлением внешнего негатива. Проходящий в эти дни во французском Биаррице саммит G7 не смог вернуть позитив на изрядно пострадавшие в конце прошлой недели из-за резких слов президента США финансовые рынки. Торги в Азии в понедельник открылись мощным падением, нефть просела в цене более чем на 1%. Все это создает неблагоприятный фон для российской национальной валюты.

Антон Плющенко

Биржевые торги в последний рабочий день прошлой недели закрылись сильным снижением. Инвесторы бежали от риска перед открытием саммита "Большой семерки". И не зря.

Обрушивший биржевые индексы в пятницу глава американского государства Дональд Трамп в выходные продолжил делать громкие заявления, не способствующие восстановлению.
Напомним, резкие движения на рынках в пятницу были связаны с реакций Трампа на речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и заявления руководства КНР о введении ответных дополнительных пошлин на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год.

Выступавший на симпозиуме глав ведущих ЦБ в американском Джексон-Хоуле Пауэлл не дал конкретного сигнала о готовности снизить базовую ставку. Это, конечно же, не понравилось хозяину Белого дома, который в своем Twitter задался риторическим вопросом, является ли Пауэлл большим врагом США, чем Китай.

Самой Поднебесной тоже "досталось на орехи" от главы американского государства. В ответ на действия китайских властей он заявил, что Соединенные Штаты с начала следующего месяца увеличат пошлины на поставки из КНР товаров объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было объявлено ранее, а на 15%. А уже с 1 октября будут повышены тарифы на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов не 25%, а 30%.
Рынки моментально отреагировали снижением на усиление напряженности в американо-китайском торговом противостоянии.
На закрытии торгов индекс Dow Jones обвалился более чем на 600 пунктов (2,37%, до 25630,52 пункта), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул сразу на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.

Под давлением оказались развивающиеся рынки и валюты развивающихся стран, к которым относится и Россия. К окончанию торгов в пятницу курс российского рубля откатился к уровню 66 рублей за доллар.
На международном валютном рынке перед открытием торгов в понедельник курс доллара установился на отметке - 65,9990 рублей, евро - 73,5410 рубля.

При этом сам Дональд Трамп своей вины в произошедшем не чувствует. Он напомнил своим критикам, что именно при нем индексы значительно выросли.
"Так что не надо мне говорить про шестьсот пунктов", - ответил он на вопрос журналиста.
После этого участники биржевых торгов отправились на выходные, а президент США - на саммит "Большой семерки" во Францию. Там он, как утверждают СМИ, переругался со своими коллегами из-за России, а также выразил сожаление, что не повысил пошлины на товары из КНР еще выше.

Это привело к продолжению падения на мировых финансовых рынках в понедельник. Торги на Токийской бирже открылись мощным снижением индексов. Отражающий курсы акций 225 ведущих японских компаний индекс Nikkei упал на 2,08%, до отметки в 20279,23 пункта.
При этом японская валюта, которая считается защитным активом в период нестабильности, укрепилась к доллару США на 1,42%, до 105,12 иен за доллар. Более чем на процент растет в цене и самый привычный защитный актив - золото. К 5.35 по московскому времени за тройскую унцию предлагали уже 1552,85 долларов. На этом фоне более чем на процент снижаются цены на нефть. Brent дешевеет на 1,05%, до 58,18 долларов за баррель, западнотехасская нефть WTI - на 1,31%, до 53,46.

Таким образом, перед открытием торгов на российском рынке в понедельник складывается негативный внешний фон, под давлением которого оказалась и национальная валюта. Дополнительные трудности рублю могут создать и вступающий сегодня в силу второй пакет антироссийских санкций США в связи с инцидентом в английском Солсбери.
Участники торгов также пристально следят за развитием ситуации в Гонконге, где не утихают антиправительственные манифестации. Как сообщалось днем ранее, власти впервые применили против участников протестных акций водометы.

Торги в Гонконге и в материковом Китае также открылись мощным снижением. Гонконгский индекс Hang Seng к 5.40 по московскому времени падал на 2,99%, шэньчжэньский SZSE Component - на 1,50%, индекс China A50 - на 1,80%.
Инвесторы продолжают следить и за высказываниями лидеров стран "Группы семи", которые также не добавляют оптимизма. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли.

"Сегодня утром мы занимались экономической ситуацией, были едины в том, что видим значительные риски в развитии мировой экономики, которые связаны также с неразрешенными вопросами торговли", - сказала Меркель.

Источник - mk.ru
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