"Улытау - священная колыбель казахского народа", - речь казпрезидента К.Токаева

10:08 26.08.2019

О чем говорил Президент Казахстана на форуме "Улытау-2019"

Опубликован полный текст выступления.



Фото : Акорда

24 августа 2019, 16:35



24 августа в Улытауском районе Карагандинской области состоялось выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на Международном туристическом форуме "Улытау-2019", сообщает Zakon.kz

Пресс-служба Акорды публикует полный текст выступления Президента страны на мероприятии.



Уважаемые участники Форума!



Расположенный на пересечении древних цивилизаций и крупнейших транспортных артерий Казахстан на протяжении веков остается одним из важнейших культурно-исторических и духовных центров Евразийского континента.

Среди сакральных мест нашей страны особое место занимают земли Улытау. Это священная колыбель казахского народа, символ единства нации и ожесточенной борьбы за Независимость.

И сегодня одна из важных задач заключается в развитии туристического потенциала этого исторического места.

Многим зарубежным туристам давно поднадоели универсальные вещи – пятизвездочные отели и курорты.

Их интерес заключается в изучении культуры, обычаев и традиций разных народов, знакомстве с историей страны пребывания. Поэтому в мире растет спрос на посещение самобытных мест, участие в исторических фестивалях и реконструкциях важнейших событий давно минувших дней.

Мы должны использовать такие тенденции, ведь Казахстану есть, что предложить миру.

Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов, а также одним из мировых центров этнотуризма.



Для этого нами принята отраслевая Государственная программа. Ее полная реализация позволит увеличить долю туризма в ВВП до 8%.

Число въездных посетителей должно вырасти до 9 млн., а внутренних туристов – до 8 млн. человек. Число занятых в этой сфере людей следует довести до 650 тысяч человек.

Но туризм - это очень сложная сфера. Нужно готовить соответствующих специалистов. Именно поэтому мы приняли решение об открытии Университета туризма. Нам нужно готовить квалифицированные кадры, которые смогут работать именно в этой сфере.

Нам следует предпринять ряд системных и в то же время конкретных мер по развитию туристического бизнеса в Казахстане.



Второе. Необходимо обеспечить информационную доступность туристического потенциала Казахстана с помощью креативных и инновационных решений.

Министерствам культуры и спорта, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности необходимо разработать интегрированное приложение или платформу, которая обеспечит туристов всей необходимой информацией о Казахстане, и прежде всего об Улытау и других исторических местах.



Третье. Учитывая серьезный мультипликативный эффект от индустрии туризма, нам следует максимально привлекать предпринимателей для строительства гостевых домов, пунктов питания и отдыха во всех рекреационных зонах Казахстана, в том числе через возможности Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".