Парадным маршем... КазЛГБТ анонсировало митинги в Нур-Султане и Алматы 30/08 и 8/09

10:09 26.08.2019

Первые митинги ЛГБТ могут пройти в Нур-Султане и Алматы

Заявления поданы на две даты - на 30 августа и на 8 сентября.



Активист подал заявление на проведение первого митинга ЛГБТ в Нур-Султане и Алматы. Об этом сообщается на сайте kok.team, передает Zakon.kz.

22 августа столичный активист Айдар Елькеев подал два заявления на проведение митинга, целью которого является "защита прав, законных интересов ЛГБТК-сообщества в Казахстане". Одно заявление было направлено в акимат Нур-Султана на имя акима Алтая Кульгинова, второе - в акимат Алматы на имя Бахытжана Сагинтаева.



В своих заявлениях, отправленных и зарегистрированных через систему "Электронного правительства", Айдар обосновывает право мирно собираться положениями Конституции Казахстана, Международного пакта "О гражданских и политических правах" и закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

Так, статья 32 Конституции разрешает гражданам мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пакт "О гражданских и политических правах" определяет, что пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.



Активист сослался на п.2 статьи 14 Конституции РК, согласно которому "Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, место жительства или по любым иным обстоятельствам".

Заявления поданы на две даты - на 30 августа и на 8 сентября.

В случае согласия акимата, митинг в Нур-Султане пройдет в 10 часов в сквере на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Құдайбердіұлы. Предполагаемое количество участников - 1000 человек.

В Алматы митинг состоится в то же время в сквере за кинотеатром "Сары Арка". Предполагаемое количество участников: 1000 человек.