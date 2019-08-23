ГКНБ Таджикистана обвинил Кыргызстан в умышленных провокациях на границе

10:41 26.08.2019

В ГКНБ Таджикистана отметили, что кыргызская сторона не хочет решать вопрос демаркации и делимитации границы путем переговоров и взаимопонимания.

В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана назвали провокацией строительство автозаправок на спорном участке таджикско-кыргызской границы.

По данным ведомства, накануне десятки жителей Лейлекского района умышленно начали строительные работы, нарушив требования протоколов.



Отмечается, что принятые двухсторонние соглашения запрещают строительство различных объектов на спорных участках до окончания демаркации и делимитации границы."Однако, по неизвестным причинам жители приграничных районов Баткенской области Кыргызстана, постоянно игнорируя требования вышеуказанных протоколов, ведут провокационные действия, которые могут спровоцировать очередные приграничные конфликты между жителями соседних государств", - уточнили в ГКНБ Таджикистана.



В ведомстве подчеркнули, что возведение заправок началось без согласования с соответствующим органами двух стран.

"Уже не складывается мнение, а факты неопровержимо свидетельствуют о том, что кыргызская сторона не хочет решать данный вопрос путем переговоров и взаимопонимания, как подобает добрым соседям, а стремится оказывать на Таджикистан силовое давление. Но это путь в никуда", - добавили в ГКНБ Таджикистана.



По данным ведомства, в настоящий момент ситуация на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная.

История пограничного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном тянется еще с 1980-х годов.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 километра.

После распада СССР и обретения независимости обе страны не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков.