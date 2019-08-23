Китайские шпионы стащили у кыргызов секретные карты месторождений, - полковник Мырзаев

10:43 26.08.2019

Произошла утечка госсекретов Кыргызстана в Китай - полковник ГКНБ в отставке



По словам бывшего чекиста Абдымалика Мырзаева, речь идет о секретных картах с материалами геологоразведок, проведенных еще в советское время

В Кыргызстане многие чиновники знают об утечке госсекретов в Китай, а именно секретных карт с материалами геологоразведок наших недр, проведенных еще в советское время. Об этом в беседе с Vesti.kg рассказал полковник ГКНБ в отставке, экс-зампред Нацбанка Абдымалик Мырзаев.

- Об этом все знают: и госгеология, и многие чиновники - откуда и каким образом наши секретные карты ушли Китаю, - сказал он. - Функциональная обязанность Государственного комитета национальной безопасности - обеспечение защиты всем нашим госучреждениям, где имеются сведения, относящиеся к государственным секретам. Секреты, которые достались нам от Советского Союза, спецслужбы должны были жестко контролировать и держать под своим ежедневным надзором. Мы все свидетели того, что наши структуры забыли о своих прямых функциональных обязанностях. Тот же комитет превращается в политическую жандармерию, забывая о своих главных задачах.

Кроме того, бывший чекист предположил, что к утечке сведений мог быть причастен чиновник, который решил нажиться на продаже секретных карт.

- Данная утечка могла произойти из-за денег, - заметил Мырзаев. - Знаю по одному из учреждений, где хранились эти карты: когда там был сотрудник, скажем так "советской закалки", он никому не предоставлял эти сведения, отказывал в выдаче этих карт. Наша госструктура такова, что тех, кто чтит и четко выполняет свои обязанности, устраняют. На их место ставят людей, у которых понятия нет, что такое государственная тайна. Так вот, в это учреждение поставили такого же нерадивого человека, который понял, что на продаже всех этих сведений можно заработать деньги. Вот и получилось, что процесс защиты госсекретов плавно перешел в руки коррупционеров. Думаю, что это был средний чиновник, который непосредственно отвечал за хранение секретов.

В заключение Мырзаев выразил надежду на то, что нынешняя власть сможет разобраться с этим и наказать всех виновных лиц.

- Если наш президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков прочитает мой комментарий и даст поручение ГКНБ разобраться с этим, думаю, они найдут все утечки госсекретов, - продолжил он. - Надеюсь, что новая власть разберется с этим и накажет всех виновных, если она намерена навести порядок в этой стране. За годы нашей независимости к власти приходили люди, у которых нет понятия о государственности и о государственных секретах. Может быть, это стало главной причиной того, что в Кыргызстане была очень сильная утечка госсекретов.



Источник - VESTI.KG