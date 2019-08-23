Андижанский мэр-матершинник Рахматуллаев уволен. Оказался еще и развратником...

11:15 26.08.2019

Мэр погорел на служебном романе

Прославившийся матерщиной хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев уволен из-за служебного романа, сообщают СМИ.

Причиной скандала стало пошлое фото хокима и сотрудницы городского отделения дошкольного образования.

После обнародования снимка хоким Андижанской области снял с должности Рахматуллаева прямо во время совещания.