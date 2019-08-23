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|Андижанский мэр-матершинник Рахматуллаев уволен. Оказался еще и развратником...
11:15 26.08.2019
Мэр погорел на служебном романе
Прославившийся матерщиной хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев уволен из-за служебного романа, сообщают СМИ.
Причиной скандала стало пошлое фото хокима и сотрудницы городского отделения дошкольного образования.
После обнародования снимка хоким Андижанской области снял с должности Рахматуллаева прямо во время совещания.