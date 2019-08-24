 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маленькая страна... Новый замМВД Киргизии Памир Асанов оказался сватом старого прохиндея Раима-миллиона Матраимова
13:15 26.08.2019

В МВД подтвердили, что новый замминистра является родственником Матраимовых

Заместитель министра внутренних дел Памир Асанов действительно является родственником Райымбека Матраимова. Информацию 24.kg подтвердили в МВД.
По данным ведомства, Памир Асанов приходится сватом семье Матраимовых.

"Сестра Райымбека Матраимова Фарида выдала дочь за сына Памира Асанова. До того как дети заключили брак, замглавы МВД не знал и не общался с семьей Матраимовых. Памир Асанов - кадровый офицер, служит в органах внутренних дел с 1986 года", - сообщили в МВД.
Ранее в соцсетях муссировалась информация о родственных связях нового заместителя министра с семьей Матраимовых. Однако официально ее в МВД не подтверждали.

Напомним, Памир Асанов пришел на должность замминистра внутренних дел вместо Курсана Асанова, которого обвинили в предательстве интересов кыргызской милиции. До этого он занимал должность начальника следственной службы МВД.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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