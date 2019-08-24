УзбПравительство утверждает, что нашло Александрию Оксианскую, затерянную 2000 лет назад

13:17 26.08.2019

Правительство Узбекистана утверждает, что найдена Александрия Оксианская, затерянная 2000 лет назад



В рамках международного археологического форума "Узбекистан на перекрестке цивилизаций", состоявшегося в Термезе, было объявлено, что древний город, найденный в городище Кампиртепа в Сурхандарьинской области, был потерян две тысячи лет назад.



"Мы обнаружили, что Кампиртепа - это территория легендарной Александрии Оксианской . Мы готовим много материала на этот счет. Мы объявляем это с целью того, чтобы это место появилось на карте мира. Это станет хорошим открытием для всего мира, привлекающим ученых и туристов. У нас есть вся необходимая доказательная база", - отметил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Утверждения узбекских ученых и правительства рассматриваются как грандиозное открытие.

Город Александрия Оксианская упоминается только в исторических книгах на протяжении тысячелетий. Но две тысячи лет никто не знал, где находится этот город.

В результате археологических раскопок в Кампиртепе в 1972 году узбекский академик Эдуард Ртвеладзе обнаружил руины древнего города. Утверждается, что с тех пор Ртвеладзе нашел ряд доказательств того, что эти руины - именно Александрия.

Исторические источники указывают, что Александрия, город на Амударье - Александрия Оксианская, была восточной защитной крепостью греко-бактрийского государства, основанного Александром Македонским. Период расцвета Александрии Оксианской восходит к III – II векам до нашей эры.