Бишкек. Британский посол Гаррет ушел в кыргызский народ - в автобусе поехал на рынок за мясом

13:58 26.08.2019

ПОСОЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ ПОЕХАЛ НА РЫНОК ЗА МЯСОМ



Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Эдмунд Гарретт побывал на Аламединском рынке. Соответствующие видео он опубликовал в своем твиттер-аккаунте.



"Сегодня я был на Аламединском рынке. What a place! Там отличное мясо, и интересные, дружелюбные люди из всего Кыргызстана", - написал посол.



На рынке он интересовался, как будет "сердце" на кыргызском языке, как идет торговля мясом, знакомился с продавцами.



Посол Чарльз Гарретт ведет активную жизнь в соцсетях. После своего приезда он часто выкладывает фотографии и видео природы Кыргызстана.



От РЕДАКЦИИ



Советуем съездить на Ортосайский рынок. Там небольшой и очень чистый павильон, где продают свинину. Отличное мясо! Красавица Оксана даст вам свой телефон и можно будет заказывать все, что вам надо, заранее. Здесь хороший выбор деликатесов - домашняя колбаса, копчености.



А еще по субботам на этом рынке продают кроликов - тот же поставщик, который снабжает кафе "У Мазая". Посол сразу вспомнит, как стрелял зайцев в Шотландии!