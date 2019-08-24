Новая история клана: внук Кеннеди идет в сенаторы

14:14 26.08.2019

Внук Роберта Кеннеди идет в сенаторы



Александр Трофименко



Выходец из знаменитой семьи США Джозеф Кеннеди III может принять участие в праймериз на выборах в американский сенат. Политик - внук экс-главы минюста США Роберта Кеннеди, брата президента Джона Кеннеди. И хотя ранее в общественной жизни он был не слишком заметен, за счет громкой фамилии у Джозефа Кеннеди III есть все шансы пройти в парламент.



Джозеф Кеннеди III может побороться за сенатское кресло с ветераном Демократической партии Эдвардом Маркеем, который представляет в американском сенате штат Массачусетс. О том, что Кеннеди рассматривает такую возможность, The New York Times рассказали источники в окружении политика. Решение может быть принято уже в ближайшее время. Сами выборы пройдут в 2020 году.



Как отметило издание, это будет гонка против представителей "старой гвардии" партийного истеблишмента. Сенатору Маркею 73 года, в то время как Кеннеди - 38.



"Такая гонка может существенно изменить политическую обстановку в штате и привести в сенат четвертого члена демократической династии", - пишет NYT.



Вместе с тем, хотя Кеннеди и готовил ответ Демократической партии на обращение Трампа к нации в 2018 году, ранее он был не слишком заметен в политике.



Стоит отметить, что внешне Джозеф Кеннеди III похож на знаменитого родственника, который занимал должность главы Минюста в администрации собственного брата - президента США Джона Кеннеди. Они оба пали жертвой убийц с разницей в пять лет. Президент Кеннеди погиб в ноябре 1963 года, его брат - в июне 1968-го.



Президента Кеннеди по-прежнему любят



К возможному походу Джозефа Кеннеди в политику приковано пристальное внимание. Все, что связано со знаменитым кланом, всегда привлекает интерес в США. Погибший от рук убийцы Ли Харви Освальда в 1963 году, Джон Кеннеди остается одной из самых популярных фигур в американской истории.



В 2013 году Кеннеди был назван самой выдающейся фигурой современной истории США по итогам опроса Gallup. Часть экспертов считают подобные оценки натянутыми: Кеннеди слишком мало пробыл на своем посту и немногого добился.



Однако на его непродолжительный период нахождения у власти пришелся Карибский кризис, а также неудачная операция по устранению Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что итоги президентства Кеннеди оцениваются весьма противоречиво, войны удалось избежать не только потому, что советский лидер Никита Хрущев пошел на попятную, но и потому, что сам Кеннеди "проявил реализм в острый момент истории", рассказывал "Газете.Ru" глава фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев.



Как отмечал эксперт, Кеннеди был политиком нового типа: "Он выступил с новой платформой, где социальный либерализм сочетался с технократическими идеями". Известно, что он одновременно выступал за снижение налогов и за увеличение социальных расходов, а также вступил в диалог с движением за гражданские права.



Как ранее подчеркивал в разговоре с "Газетой.Ru" американский публицист Джеральд Познер, автор книги "Дело закрыто: Ли Харви Освальд и покушение на Джона Кеннеди",



многие американцы по-прежнему верят, что президент Кеннеди пал жертвой заговора:



"Когда я узнал, что только 59% американцев верят в заговор, я был очень доволен, так как я думал, что таких 95%. Когда я опубликовал свою книгу и говорил, что уверен, что Харви Освальд действовал в одиночку, на меня смотрели, будто я из космоса".



Личное обаяние и трагическая смерть сделали Кеннеди культовой фигурой либеральной Америки. Ее представители не скрывали разочарования после распада одного из самых известных в США браков - Марии Шрайвер, дочери сестры президента Кеннеди, и тогдашнего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в 2011 году.



Этот союз был уникален тем, что голливудский актер был республиканцем, а его супруга, как и все Кеннеди, поддерживала демократов: "Мария - самая замечательная женщина из тех, кого я знал. Говорят, что она такая, потому что родом из клана Кеннеди, но ей не нужно быть ничьей дочерью и женой", - вспоминал в беседе с "Газетой.Ru" бывший помощник Шварценеггера Клей Рассел.



"Проклятие Кеннеди"



Вокруг клана всегда витал ореол трагических смертей, которые часто называют "проклятием Кеннеди". Недавно погибла 22-летняя Сирши Кеннеди-Хилл - внучки Роберта Кеннеди. Причиной смерти СМИ назвали передозировку наркотиков.



В 1999 году авиакатастрофа унесла жизнь еще одного потомка клана Джона Ф. Кеннеди-младшего, сын Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди. Он родился через две недели после избрания его отца на пост президента США.



Самолет, на котором Джона Ф. Кеннеди-младший вместе со своей женой Кэролин направлялся на свадьбу кузена Рори, потерпел крушение над Атлантическим океаном. Национальное управление транспортной безопасности США по итогам расследования в качестве причины катастрофы назвало ошибку пилота. За штурвалом находился сам сын экс-президента.



С тем, что в истории Кеннеди всегда было место трагическим событиям, соглашается и Джеральд Познер, автор книги о Кеннеди. Как пример он вспоминает историю деда Джозефа Кеннеди III - Роберта, который был убит из-за трагической случайности: "Он должен был покинуть место выступления через парадный ход, но он так устал, что ушел через задний ход, и там был убийца Серхан Бишар. Уйди он через передний вход, как и планировалось, у убийцы не было бы шанса".