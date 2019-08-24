Гендерное равенство в Саудовской Аравии: что разрешают и запрещают женщинам

14:15 26.08.2019 Светят ли перемены ваххабитскому королевству



Совсем недавно, в начале августа этого года, власти Саудовской Аравии разрешили достигшим 21 года девушкам путешествовать без сопровождения опекуна. За последнее время Эр-Рияд успел отменить некоторые из самых строгих мер контроля над женщинами, однако говорить о полном отказе от системы опекунства вряд ли приходится.



Указ, подписанный в начале августа саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом, стал глотком свежего воздуха для многих женщин королевства: по достижению совершеннолетнего возраста они получают право путешествовать самостоятельно.



Согласно последним нововведениям, теперь женщины также могут водить автомобиль, поступить в университет или устроиться на работу без обязательного разрешения мужчины-опекуна. В частности, изменения в трудовом законодательстве уточняют, что "работник" может быть как женщиной, так и мужчиной, и оплата труда не зависит от пола кандидата. Более того, работодателям будет запрещено увольнять или угрожать увольнением женщине во время беременности или декретного отпуска, который составляет 180 дней. Упростит жизнь женской половины населения Саудовской Аравии и разрешение самостоятельно подавать заявление на оформление ряда документов, таких как загранпаспорт, свидетельство о браке, разводе или рождении ребенка.



Вместе с тем женщине на федеральном уровне запрещается без согласия опекуна открывать счет в банке, делать медицинские операции, передавать гражданство своему ребенку, давать согласие на вступление родного чада в брак или самой выбирать будущего супруга. За уклонением от строгих правил следуют арест и судебное разбирательство, тогда как выйти из-под стражи женщина может только после получения разрешения от своего опекуна. Представительницы прекрасного пола не имеют права подать иск самостоятельно, что препятствует выявлению случаев домашнего насилия.



Внешний вид девушек по-прежнему находится под контролем религиозной полиции, которая следит за соблюдением скромного дресс-кода: длинного темного наряда - абаи, и платка. Консервативные круги также считают спорт неподобающим занятием для женщины, здесь стоит отметить, что относительно недавно королевство впервые отправило двух спортсменок на международные соревнования, Олимпиаду 2012 года, и затем - в 2016 году.



"С нами обращаются как с вещами"



Основой правовых и социальных норм Саудовской Аравии является ультраконсервативная исламская идеология, широко известная как ваххабизм, в рамках которой многими аспектами жизни саудовских женщин управляет система опеки со стороны мужа или родственника мужского пола, достигшего совершеннолетия. Влиятельные представители религиозного течения поддерживают устоявшийся порядок мужского опекунства - в 34-м стихе 4-й главы Корана под заголовком "Ан-Ниса" (в переводе с арабского - "женщины") говорится, что мужчины являются защитниками и хранителями женщин.



Давно назревшие правовые реформы должны обеспечить женскому населению страны гораздо большую степень контроля над своей жизнью. Но можно ли считать нововведения победой? Ослабление социальных норм и правил сопровождалось подавлением инакомыслия, арестами и предполагаемыми пытками активисток. Многие из выступающих за защиту прав женщин оппозиционеров действующей системы опекунства стали жертвами репрессий Эр-Рияда, власти обвиняют их в государственной измене.



Наиболее радикальные настроения проявляются среди молодого поколения. С развитием современных технологий и доступностью образования некоторые девушки стремятся получить больше свободы в своем выборе. Ярким примером стал случай с 18-летней Рахаф Мохаммед, которая бежала от своей семьи за границу в надежде на помощь международного сообщества. По словам девушки, члены семьи подвергали ее психологическому и физическому насилию, запирали дома по несколько месяцев, грозились смертельным наказанием за непослушание.



"С нами обращаются как с вещами, как с рабами", - поделилась она в интервью изданию Toronto Star. По инициативе ООН, 11 января 2019 года Рахаф Мохаммед вылетела в Торонто, где получила убежище. В аэропорту девушку лично встретил министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Сама подданная Саудовской Аравии изначально планировала искать убежище в Австралии, куда она вылетела с пересадкой в Таиланде. Тайские власти пытались задержать девушку в Бангкоке и отправить на родину, но она забаррикадировалась в гостинице, опасаясь депортации. Позже, в беседе с журналистами Рахаф Мохаммед заявила, что отказалась от ислама и боится реакции своих родственников. А вероотступничество карается в Саудовской Аравии наиболее страшным приговором - смертной казнью.



ООН ожидает от Эр-Рияда дальнейшего расширения прав женщин, в том числе полного отказа от действующей системы мужского опекунства. Тем временем реформирование системы скорее напоминает "ширму", которую власти используют, чтобы сблизиться с демократическими партнерами. Нельзя исключить тот факт, что прогрессивная политика во многом стала результатом влияния стремительно развивающегося союза Эр-Рияда с Вашингтоном. Готово ли общество Саудовской Аравии, веками живущей по нормам шариата, к реформам? Нуждается ли в них? Тем более что за их исполнением стоит большая бюрократическая работа: внесение изменений в законодательство и подзаконные акты, создание рабочих групп и системы контроля случаев дискриминации прав женщин, что займет долгие годы. А ведь перед будущим правителем, Мухаммедом бен Салманом, стоят куда более важные вопросы: сохранение статуса первого наследника престола и реализация новой программы социально-экономического развития страны Vision-2030.



Запрос на обновление



В комментарии "МК" руководитель международного департамента Совета муфтиев России Ильдар ГАЛЕЕВ рассказал о причинах смягчения политики Эр-Рияда в отношении женщин и дальнейшем развитии ситуации.



- Как вы думаете, с чем связано резкое снижение ограничений для женского населения страны?



- В первую очередь причиной либерализации "женского вопроса" является тот политический курс, который был принят пришедшим к власти в 2015 году хранителем двух святынь королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. В 2017 году он назначил и своего сына Мухаммада бин Салмана - наследником престола. Энергичный и амбициозный наследник занял сразу ряд важных позиций в государстве, в том числе министра обороны, первого заместителя премьер-министра страны.



Мухаммад бин Салман с самого начала прихода к власти отличился принятием важной для дальнейшего развития страны концепции Vision-2030, предполагающей коренные изменения в экономической, культурной, религиозной и общественной сферах жизни государства. Изменение риторики саудовского истеблишмента в сторону открытости, реформ, модернизации, срединного и умеренного характера ислама, использования потенциала женского населения в развитии саудовского общества - все это, безусловно, есть результат тотального претворения в жизнь концепции молодого саудовского лидера Мухаммада бин Салмана Vision-2030.



Стоит отметить, что сам по себе приход к власти молодого, харизматичного принца (в этом месяце Мухаммаду бин Салману исполняется всего 34 года), на фоне остального, довольно пожилого руководства страны, является уникальным явлением. Запрос на обновление, модернизацию общества, особое внимание к правам женщин - это также результат глобализации, которой активно подвержены консервативные общества, причем саудовское общество нужно воспринимать не иначе как с приставкой "ультра". С развитием новых технологий, Интернета, соцсетей, транспортной доступности становится все меньше препятствий для проникновения западных ценностей и образа жизни в саудовское общество. Стоит учитывать, что Саудовская Аравия - очень молодая страна, где возраст более половины населения не превышает 35 лет. Жители королевства воспитаны в том числе и на западной культуре: они много путешествуют, наблюдают и обсуждают изменения в соседних государствах. Очевидно, что жизнь в строгих традициях, условностях и запретах, бытующих в обществе для них "тесна". Поэтому реформы наследного принца королевства стали не чем иным, как отражением текущей социальной конъюнктуры - принц прислушивается к молодому поколению. Есть в этих процессах и экономический фактор. Запрос на более активное вовлечение женщины во все сферы жизни саудовского общества связан с активной политикой "саудизации" рабочих мест, когда для понижения уровня безработицы среди коренного населения, проводятся мероприятия по замене мигрантов жителями Саудовской Аравии.



- Возможна ли полная отмена системы опекунства?



- На мой взгляд, о полной вестернизации саудовского общества говорить не приходится. Государство во многом остается подверженным многовековым традициям, руководствуясь в первую очередь законами шариата. Говорить о полной отмене института опекунства вряд ли приходится. Мужчины еще долгое время будут участвовать в жизни молодой девушки, в вопросах ее поездок за рубеж, заключении брака и т.д. Однако подобное мы можем наблюдать и в таких сравнительно открытых обществах, как египетское, сирийское, а также в других странах исламского мира. Это закономерно, учитывая колоссальное значение традиции в правовой сфере и в повседневной жизни арабов. Традиционный уклад и элементы нового, из западного мира, часто гармонично сочетаются в подобных обществах.



Кристина Татарникова Источник - МК

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