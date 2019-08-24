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|Казах Елдос Сметов наборол на бронзу ЧМ по дзюдо
14:16 26.08.2019
Елдос Сметов принес Казахстану первую медаль на ЧМ по дзюдо
Мировое первенство проводится в 2019 году в Токио.
Казахстанец Елдос Сметов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Токио.
Причем в схватке за "бронзу" в весовой категории до 60 килограммов он встретился со своим соотечественником Гусманом Кыргызбаевым. Победителя казахстанцы смогли выявить только в Golden score, где победу "иппоном" одержал Сметов.
Сметова в четверть финале остановил японец Рюдзю Нагаяма и казахстанцу пришлось бороться в утешительном раунде, где он победил Юн Вей Яна из Тайбэя. Кыргызбаев дошел до полуфинала, где уступил Шарафутдину Лутфуллаеву из Узбекистана.
В итоге Сметов и Кыргызбаев сошлись в поединке за "бронзу": первый стал третьим, а второй - пятым в весе до 60-ти килограммов.
Также в первый день чемпионата мира выступила представительница Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах, которая в категории до 48 килограммов стала седьмой.