Новым главным имам-хотибом Ташкента назначен андижанец Нуриддин Холикназаров

14:19 26.08.2019

ИМАМ ИЗ АНДИЖАНА ВОЗГЛАВИЛ МУСУЛЬМАН ТАШКЕНТА



Работавший главным имам-хатибом Андижанской области Нуриддин Холикназаров назначен новым главным имам-хатибом Ташкента, сообщает ДУМ.



51-летний священнослужитель родом из г.Асака Андижанской области, он работал имам-хатибом в мечете "Ахмадали Махдум" (Асака, Андижанская область), мечети "Ок тепа" (Юнусабадский район, Ташкент).