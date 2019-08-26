Китай объявляет высокотехнологичную войну наркобизнесу

17:09 26.08.2019

Система способна выявить почти 40 видов наркотиков



В КНР изобрели и активно внедряют быстрый портативный детектор наркотических веществ. Вещи подозреваемого протыкаются тонкой иглой (несколько микрон), после чего вещества на ее кончике испаряют за 2,5 секунды и анализируют полученный газ, сообщает ТГ-увнвл "Open China".



Прибор может обнаруживать присутствие наркотических веществ в количествах, не превышающих 50 пикограмм – или около веса двух эритроцитов человека.

Система способна выявить почти 40 видов наркотиков, находящихся в обороте, а также ранее неизвестные смеси, изготовленные из нескольких видов ингредиентов.

Процедура, требующая внушительной лаборатории и затратная по времени, теперь совершается за секунды, при этом прокол иглой остается незаметным.



26 августа 2019