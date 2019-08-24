Федя-2. Россия готовит к полету в космос первого арабо-эмиратского космонавта аль-Мансури

18:28 26.08.2019

Первый космонавт ОАЭ проведет ряд научных экспериментов на МКС

Хаззаа аль-Мансури отправится в космос 25 сентября и пробудет там восемь дней



Москва, 26 августа - АиФ-Москва.



Первый космонавт из Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября, чтобы провести на орбите 16 экспериментов в сотрудничестве с международными космическими агентствами, в том числе Роскосмосом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Юсиф Хамад аль-Шаабани.

"На МКС нет политики". Космонавт - о работе на орбите и жизни на Земле



Он пояснил, что из 16 экспериментов шесть будут связаны с влиянием невесомости, однако сначала будет изучена реакция человеческого тела на данное состояние до полета.



Научные эксперименты будут включать исследование регуляции сердечной деятельности и влияния космического полета на распределение энергии сокращения сердца, а также изучение показателей состояния костей, эндокринной системы у космонавтов до и после полета, влияние невесомости на развитие клеток, микроорганизмов, скорость прорастания семян, грибов, воздействие антибиотиков на бактерии и основные химические реакции в космосе.



Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее проинформировал, что первый космонавт ОАЭ пробудет на орбите восемь дней. Старт произойдет с Байконура. Вместе с эмиратским космонавтом на орбиту полетят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.

Ранее стало известно, что Россия подготовит для Индии четырех космонавтов.