 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
18:28  Федя-2. Россия готовит к полету в космос первого арабо-эмиратского космонавта аль-Мансури
17:19  Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали...
17:09  Китай объявляет высокотехнологичную войну наркобизнесу
14:19  Новым главным имам-хотибом Ташкента назначен андижанец Нуриддин Холикназаров
14:16  Казах Елдос Сметов наборол на бронзу ЧМ по дзюдо

14:15  Гендерное равенство в Саудовской Аравии: что разрешают и запрещают женщинам
14:14  Новая история клана: внук Кеннеди идет в сенаторы
14:11  Коррупция в США: как это работает. Лоббизм как высшая форма взяточничества, - Р.Хубиев
14:08  Бросить якорь: как рожают ради гражданства в США
14:02  Иван Охлобыстин написал новую книгу - "Записки упрямого человека. Быль"
13:58  Бишкек. Британский посол Гаррет ушел в кыргызский народ - в автобусе поехал на рынок за мясом
13:17  УзбПравительство утверждает, что нашло Александрию Оксианскую, затерянную 2000 лет назад
13:15  Маленькая страна... Новый замМВД Киргизии Памир Асанов оказался сватом старого прохиндея Раима-миллиона Матраимова
11:15  Андижанский мэр-матершинник Рахматуллаев уволен. Оказался еще и развратником...
10:43  Китайские шпионы стащили у кыргызов секретные карты месторождений, - полковник Мырзаев
10:41  ГКНБ Таджикистана обвинил Кыргызстан в умышленных провокациях на границе
10:27  "Упреждающая война" и ее конечный смысл. Стратагемы 21 века, - В.Прохватилов
10:09  Парадным маршем... КазЛГБТ анонсировало митинги в Нур-Султане и Алматы 30/08 и 8/09
10:08  "Улытау - священная колыбель казахского народа", - "историческая" речь казпрезидента К.Токаева
09:41  "Большая семерка" не спасла биржи: мощный обвал на рынках продолжился
08:54  Макрон провалился с "большой иранской игрой", - С.Тарасов
08:33  Результат встречи за столом-тарелкой? К итогам саммита G7 в Биаррице, - Э.Лимонов
08:23  Депардье взялся за роль Брежнева в новом кинопроекте
07:27  Мирзиеев вывел свою личную охрану из структуры СГБУ. Так надежнее?
06:46  Как при Петре I. В Ташкенте ловят и рубят бороды... бородатым
06:24  Мировая экономика на грани нервного срыва..., - А.Башкатова
06:18  Со сроками ухода США из Афганистана определились, - Г.Петров
01:28  О "естественном праве". Почему девочкам не надо петь в хоре мальчиков, - Дм.Лекух
00:37  Социология протеста: потерянное поколение Маугли, - А.Халдей
Воскресенье, 25.08.2019
17:31  Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод
16:52  Каспий тихо становится русским, - А.Запольскис
14:34  В Кашкадарье глава областной милиции обматерил начальников РОВД за вывоз недостаточного количества навоза на поля
14:31  Кадровая система Сталина. 12 принципов, - Ш.Султанов
14:28  28 лет независимости Узбекистана: от террора политического к террору коммунальному, - Б.Мусаев
11:00  Озода Рахмон (старшенькая) стала послом организации "Женщины – политические лидеры"
10:48  МИД Ирана бьется за Конвенцию по Каспию
09:56  Рахмон открыл в Ходженте гостиницу "Сугдиен" (бывшую "Ленинград")
09:54  "Узбекистон темир йуллари" прокомментировала забастовку шахтеров
09:25  Марказ и Арка. На кыргызско-таджикской границе очередной камнеметный конфликт
00:51  Либеральная метафизика пармезана, - Андрей Бабицкий
00:48  Путин – Эрдоган: испытание Идлибом, - Мира Гасанова
Суббота, 24.08.2019
19:57  Спасем Федю! Космо-робот не может никуда пристыковаться
19:42  "В геополитике реализм - это бессодержательная и недейственная концепция", - Фредерик Ансель
19:37  К опровержению слухов о смерти Аркадага привлекли мулл и имамов
16:57  Иран испытал новейшую ракету, которая даже неизвестно как называется
16:08  Токаев поручил создать в Казахстане новый университет - Туристический
14:06  Пираты XXI века. Бизнес-бандитизм против Ирана, - С.Кожемякин
14:03  Поиски альпинистов на Тянь-Шане прекращены. Шансов найти тела почти нет
12:02  Brexit. В Англии сейчас в прошлое уходит целая политическая эпоха, - П.Раста
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
19:26 26.08.2019

26 августа 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде допросили бывшего начальника управления земельными ресурсами (УЗР) мэрии Бишкека Урмата Мурзаканова. Он проходит по делу обвиняемым.
Он рассказал, как готовились документы на передачу в аренду участка площадью 3,5 гектара в южной части города.
"В августе 2017 года меня назначили начальником, а 7 сентября была комиссия по передаче в аренду участка. Первый вице-мэр Ренат Макенов сказал, что должны поступить градостроительные документы и их надо включить в качестве дополнительных на рассмотрение комиссии", - сказал он.

Было принято решение выставить участок на торги, в газете дали соответствующее объявление. "Желающих оказалось двое. Во втором туре конкурса более высокую цену предложил Исмантаев - 1,45 миллиона сомов ежегодно за аренду участка", - добавил обвиняемый.
Потом, по словам Урмата Мурзаканова, его пригласил в мэрию и поручили найти покупателя.

"Но, так как участок большой, желающих не было. Зашел депутат БГК Байсалбек Эргешов, спросил, законно ли выдан участок, и сказал, что готов приобрести право аренды на один гектар. Я сообщил Ренату Макенову. Стороны договорились на $500 тысячах", - рассказал он.
После разделения нашелся еще один желающий взять участок по имени Кыяз. Фамилию обвиняемый не помнит. Достигнута договоренность о предоставлении 1,2 гектара за $450 тысяч.

"Кыяз установил срок, до которого внесет оплату. Но за несколько дней попросил еще время, так как не может собрать сумму. Я ответил, что данные вопросы не решаю. Тогда он обратился к Ренату Макенову", - сказал Урмат Мурзаканов.

Обвиняемый добавил, что все средства поступали траншами, он их передавал первому вице-мэру Ренату Макенову, а тот в свою очередь мэру Албеку Ибраимову.
Урмат Мурзаканов добавил, что после возбуждения дела по данным участкам к нему обратились покупатели с требованием вернуть деньги.

"Вместе с Ренатом Макеновым мы зашли к Албеку Ибраимову и сказали, что требуют оплату назад. Он заверил, что отдаст, но частями. Мне частями давали, и я обратно возвратил. Но Эргешову дали разрешение на строительство, и он отозвал свое требование", - сказал он.
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК "Дастан" и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566836760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 2019 года №120
- Промышленный кластер, индустриализация и АПК: Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Актюбинскую область
- Кадровые перестановки
- Улучшение благосостояния граждан зависит от их собственного труда - Б. Сапарбаев
- Ужесточение наказания за клевету в СМИ - комментарий МИОР РК
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 2 кв. 2019 года
- "Новые производственные проекты ГПИИР закрываются из-за отсутствия спроса",- А. Есимов
- Рейтинг Никола Пашиняна застыл на краю рудника
- Много месяцев подряд экономика в Европе слабеет…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  