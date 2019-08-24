 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:53 26.08.2019

Гоша Куценко: "Я бы нас, людей, на произвол судьбы не бросал"

Игорь Карев

Гоша Куценко рассказал "АиФ" о своем комедийном проекте, об отношении к драме, о том, насколько ему удалось воплотить образ Юнус-Бека Евкурова, и о том, что нужно сделать с людьми.

На фестивале "Окно в Европу" Гоша Куценко представил комедийный альманах "Обычные парадоксы небытия" - несколько переплетенных между собой сюжетов. Основной для этого проекта стала короткометражка "Время жить, время умирать" Михаила Полякова, в которой Куценко исполнил одну из главных ролей и которая несколько лет назад получила премию "Золотой орел". В полнометражном варианте к ней добавились еще несколько линий - например, короткие диалоги в московских пробках или история сложных взаимоотношений двух соседей. Фильм еще не завершен, и пока непонятно, в каком виде "Обычные парадоксы..." доберутся до массового зрителя. После премьеры "АиФ" поговорил с Гошей Куценко о комедии и драме, о том, как выглядит валяние дурака, и о его отношении к войне.

Игорь Карев, АиФ.ru: Вы привезли на фестиваль комедийный альманах, который резко контрастирует с фестивальной программой...

Гоша Куценко: Понимаю, о чем вы говорите. Но несколько лет назад я показывал в Выборге фильм "Врач", он как раз фестивальный. А "Обычные парадоксы небытия" - картина веселая. И, наверное, эта история больше предназначена для интернета. Я надеюсь, что именно в Сети мы сможем отбить наш небольшой бюджет.




- А вам лично интересно кино драматическое или комедийное?

- Последние шесть лет я занимался "Балканским рубежом", и это сейчас самый драматический кинопроект в нашей стране. Но вообще я из тех людей, артистов, которые не пашут только поле с кукурузой. Мне интересны разные жанры, я люблю комедии и с удовольствием играю в них в театре. Мне кажется, что только через комедии можно говорить о серьезных вещах. Но главное для меня - это чтобы история была талантливой и интересной, да и драму не зря придумали. Единственное, что я не люблю, - это истории, от которых мне становится скучно. А свою душу не обманешь.

- У вас есть образ себя, устоявшееся представление о себе?

- Я никогда не думал о себе так серьезно. У меня только одна оценка того, как я живу: доволен ли я своей жизнью. Я довольно долго не пью, поэтому доволен собой. А что касается всего остального, того, как я живу, то все нормально. С семьей все хорошо, я что-то продюсирую и снимаю, скоро начнутся новые съемки. Конечно, хочется чего-то интересного, но мы, артисты, вечно сидим на берегу и ждем, когда мимо проплывут трупы наших конкурентов (смеется).

- Мне показалось, что в "Балканском рубеже" вы очень органично вписались в роль Бека...

- Знаете, Юнус-Беку Евкурову (прототип главного героя "Балканского рубежа" - ред.) так не показалось. Он сказал, что я играл не его.

- Тем не менее получилось близко к тому типажу мужчины-героя, которого не хватает нашему кино. Вам так не кажется?

- Мне уже за пятьдесят, у меня большой жизненный опыт, я служил еще в Советской армии. Может, я и выгляжу несерьезным, и песни пою, и в комедиях снимаюсь. Но "Балканский рубеж" был серьезным проектом, этот фильм только снимался три года, я был генеральным продюсером и относился к нему предельно серьезно. Возможно, мне когда-нибудь надоест валять дурака и я займусь только серьезными вещами. Но пока что мне нравится и валять дурака: петь песни, сочинять музыку...

Гоша Куценко лично приехал представлять фильм в Воронеже. "Кино должно отрезвлять". Гоша Куценко - о жестокости "Балканского рубежа"

- Я слышал ваше выступление недавно...

- Понравилось?

- Понравилось. И, насколько я знаю, вы сами сочиняете то, что поете, кроме нескольких песен.

- Да, большинство песен мы сочиняем сами. Но, к примеру, мы поем и каверы на Цоя. А еще - "Песню о далекой родине", которую я очень люблю. Мы придумали собственную версию этой песни, впервые исполнили ее на концерте в парке "Зарядье" 9 мая и теперь поем при любой возможности.

- Чем она вас зацепила?

- Сочетанием текста и музыки двух гениев: Таривердиева и Рождественского. Это настоящая песня.

Гоша Куценко: "Не будет хороших предложений - сам себя в кино сниму"

- А для вас родина - это что?

- Наверное, это детство, воспоминания, карта твоей жизни, по которой ты живешь. Земля - тоже родина. Но точно не граница между землями. Евкуров сказал так: семья - самое близкое, что есть у человека, но родина - вне очереди. Это слова рыцаря и воина. А я актер. Я тот, кто выступал перед воинами, которые должны были сойтись в схватке, читал стихи и пел песни в надежде на то, что кровопролития не будет.

- Но кровопролития все равно случаются. Как вы относитесь к войнам? Могут ли они решить хоть одну проблему?

- Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей и к которым люди относятся очень серьезно. Люди вообще относятся очень серьезно к миру, в котором они живут. А я, если честно, этот мир не люблю. Если бы я был Господом богом, то не был бы таким всепрощающим. Он слишком нас балует, не вмешиваясь в нашу жизнь, позволяя гулять по земле стихиям. Я бы нас, людей, на произвол судьбы не бросал, а заставил заниматься спортом по утрам и придерживаться диеты. И начинать уже наконец-то любить друг друга! Иначе однажды будет поздно.

Источник - АиФ
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