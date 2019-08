Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова

00:07 27.08.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 24.08.2019



Много месяцев подряд экономика в Европе слабеет…

Падение кривой доходности облигаций США делает картину еще мрачнее

Западные экономисты нередко вспоминают Джона Кейнса, создавшего в 20-30-х годах ХХ века теорию "равновесной" модели макроэкономики, которая на долгие годы стала основой государственной экономической политики экономически развитых стран.

Кейнсианство утверждало необходимость государственного вмешательства в экономику и опиралось на идею о том, что подъему после спада лучше всего может содействовать правительственная политика полной занятости. По Кейнсу, уровень занятости и национального дохода определяются динамикой спроса ожидаемых расходов на потребление и инвестициями. Проще говоря, чем более денежным становится ваш покупатель, тем больше средств вливается в расширение реального производства – строятся дороги, заводы и фабрики, исчезает безработица…

Однако сегодня Кейнс не очень интересует большинство западных инвесторов, набивших руку на краткосрочных спекуляциях с деривативами, этим фиктивным капиталом второго или третьего порядка. Они категорически не согласны с тем, что, по Кейнсу, государство должно брать все большую ответственность за прямую организацию инвестиций с позиции общих социальных выгод. Зачем спекулянтам такой Кейнс? Гораздо выгодней покупать не сам товар – акцию, зерно, нефть, валюту, облигации, – а обязательство на его поставку или покупку по определенной стоимости и на определенную дату. Это – исключительно спекулятивный прием, позволяющий, не затрачивая средств на доставку, складирование товара и т. п., качать деньги "из ничего".



Однако, как пишет Forbes, погоня биржевых спекулянтов за "быстрыми деньгами" лишает реальную экономику капиталовложений. И в Европе уже много месяцев подряд экономика слабеет. Как сообщила, подведя итоги второго квартала текущего года, Европейская Комиссия, в июне в сравнении с маем в Евросоюзе производство в строительном секторе упало на 0,3 процента, притом что в мае падение составило 0,4 процента. ВВП Германии и Швеции упал на 0,1 процента, Великобритании опустился на 0,2 процента.



Правда, падение кривой доходности облигаций США за это же время делает картину еще мрачнее. Причина та же: сейчас инвесторы, управляющие мировой экономикой, "требуют больше доходов с краткосрочных облигаций, чем с долгосрочных", утверждает Forbes. Беда в том, что в здоровой экономике краткосрочные финансовые операции с деривативами всегда приносят меньше дохода, поскольку имеют меньший риск, чем долгосрочные вложения в экономику. И, наоборот, долгосрочные вложения, создающие реальный, физически ощутимый капитал и требующие стабильности в политике, а поэтому более рискованные, оплачиваются щедрее. При смене приоритетов в пользу краткосрочных вложений норма прибыли в будущем предполагается ниже, чем она сегодня. Значит, впереди рецессия. Как скоро? На этот счет можно спорить, но никто не станет спорить, что с окончания Второй мировой войны каждая рецессия шла вслед за сокращением инвестиций в реальный капитал.

Как справедливо утверждает Forbes, "не было рецессии без падения инвестиций. В сочетании с другими признаками это, похоже, предполагает, что мы наконец подошли к концу".



Еще более определенно о том, что вплотную подошла к рецессии Германия – мотор экономики Евросоюза – говорит The Associated Press. Если это так, то отголосок рецессии в Германии прозвучит погребальным звоном для еврозоны. АР опирается на последний доклад Bundesbank, который признает, что с апреля ВВП страны теряет 0,1 процента в месяц и такое падение в промышленном производстве и заказах продолжится в августе и сентябре. В центре проблемы – падение производства в промышленности, в том самом реальном секторе, капиталовложения в который сокращаются.

Еще дальше идет в прогнозах Deutsche Bank: "Мы наблюдаем в Германии техническую рецессию и предполагаем падение на 0.25 процента производства в этом [третьем] квартале".



Зависящая от своего масштабного экспорта Германия очень страдает от торговой войны США с Китаем. Не обращать внимания на санкции Трампа в Берлине не могут. Для Ангелы Меркель ослушаться президента США страшнее, чем наблюдать начинающуюся рецессию в собственной стране. Уход из Евросоюза Великобритании добавляет страхов Европе, так что долго ломать голову над тем, рецессия это или еще нет, не придется. Главный экономист ING bank Карстен Бржецки (Carsten Brzeski) заявил агентству Associated Press, что "по большому счету торговые конфликты (понятно, кого с кем!) и неопределенность в конечном счете начали вредить самой открытой экономике".



Если Берлин не хочет замечать того, что замечают экономисты, то начинающиеся экономические проблемы заметит немецкий потребитель. Он прекратит покупать или просто отложит покупку, что потянет вниз экономику тех стран, которые везут в Германию свои товары. "Если рецессия продолжится... – говорит Бржецки, – это заметит весь остальной мир. Возникнет эффект бумеранга и для США, показывающий, что никто реально не выигрывает торговые войны".



Кстати, в США ожидают рецессию к концу 2021 года. А в Германии индекс экономических настроений (ZEW), главный индикатор условий для бизнеса, основанный на ежемесячном обзоре около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков, указывает на значительное ухудшение перспектив экономики. Даже ЕЦБ зашевелился и заявил, что готовит пакет мер денежно-кредитного стимулирования, включая возможное понижение ставок и покупку облигаций. А вот Ангела Меркель считает, что никаких пакетов не нужно: "Мы будем реагировать, – говорит она, – в соответствии с ситуацией". Только не будет ли уже поздно?