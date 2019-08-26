 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:08 27.08.2019

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
26 августа 2019 г.

26 августа 2019 г.
Александра Рожкова | Der Spiegel

"Избиратели из бывшего СССР "сдвинули" Израиль вправо. Теперь от их голосов зависит, станет ли Биньямин Нетаньяху снова премьер-министром страны", - пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Сегодня более миллиона израильтян - родом из бывшего СССР, - отмечает автор статьи Александра Рожкова. - Приехав в основном в 1990-е годы, они являются сегодня одной из крупнейших групп избирателей: около 12% голосов приходится на "русских", как называют их все в Израиле, хотя они давно стали гражданами страны. В последние годы большинству из них было знакомо только одно политическое направление". "Мы все правые", - говорит 54-летняя Элла Регев, родившаяся в России.
"Палестинцев она называет "паразитами", а Газу - "помойкой". Иерусалим для нее "неделим". Отказ от израильских поселений Регев не принимает в расчет. "Мы ничего не отдадим, - говорит она. - Ни сантиметра".
"Около 85% русскоговорящих евреев, во взрослом возрасте переехавших в Израиль, на прошлых выборах голосовали за партии правого лагеря. Это намного превышает среднестатистические данные по Израилю, - подчеркивает издание. - Даже когда в Израиле широкое большинство все еще верило в "принцип двух государств", "русские" уже голосовали за правых. Бывший президент США Билл Клинтон однажды назвал их одним из крупных препятствий на пути к миру на Ближнем Востоке".

"После падения "железного занавеса" еврейское государство рассчитывало на тысячу иммигрантов в месяц. Вместо этого тысяча иммигрантов прибывала в страну в день. Интеллигенция толпами покидала терпящий крах Советский Союз - однако для многих ее представителей в Израиле не было работы. Инженеры горбатились, работая грузчиками, врачи стояли за кассами в супермаркетах. Элла Регев, изучавшая философию, чистила туалеты в одном из музеев Тель-Авива", - повествует издание.
К "русским" зачастую относились критично. "Мужчины - так злословили многие израильтяне - привезли в страну преступность, а женщины - проституцию и разврат. В Советском Союзе таких людей, как Элла Регев, называли "еврейскими свиньями", рассказывает она. Здесь их теперь называли "грязными русскими", - говорится в статье.

Многие иммигранты старались по возможности опровергнуть такое мнение о себе - и стали самыми ярыми патриотами Израиля. "В то же время многие переселенцы так и не смогли полностью забыть о своем советском воспитании. По сей день многие "русские" тоскуют по сильному руководству. Его они нашли в лице Авигдора Либермана".

Либерман - родом из Молдавии. В 1999 году он основал партию "Наш дом Израиль", программа которой представляет собой смешение жесткости и национализма. Благодаря "русским" на парламентских выборах в 2009 году партия стала третьей по величине партией Израиля, а сегодня Либерман, очевидно, хочет свергнуть премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. И помочь ему в этом должны "русские".

Помимо палестинцев у партии сегодня есть новый враг - "религиозные". Так Либерман и его сторонники называют ультраортодоксальных евреев, верующих, посвящающих свою жизнь исключительно религии. "Ультраортодоксальные евреи стали мощной политической силой, - указывает издание. - Они требуют, чтобы по субботам все магазины в стране были закрыты, и противятся введению светского брака. Сегодня в Израиле могут заключать брак только евреи, однако многие русскоговорящие переселенцы не считаются по правилам раввинов евреями, так как не имеют доказательств своего происхождения или же их мать не была еврейкой".
"Я приехала в Израиль, чтобы быть свободной", - говорит Евгения Вассерштейн, родом из Молдавии. Ей кажется, что ей хотят навязать религию. "По статистике, русскоговорящие являются не только более "правыми", чем среднестатистические израильтяне, но и менее религиозными", - отмечает Рожкова.

"Так как исход выборов сильно зависит от Либермана и его русскоговорящих избирателей, стратеги Нетаньяху интенсивно работают над тем, чтобы достучаться до "русских". С недавнего времени у партии "Ликуд" появился советник, занимающийся проблемами русскогоязычных избирателей. В штаб-квартире партии в Тель-Авиве красуется огромный плакат, на котором Нетаньяху запечатлен с российским президентом Владимиром Путиным. Посыл: Нетаньяху - тоже друг русских".

"Чем больше голосов получит Либерман, тем менее вероятным будет формирование правого правительства", - таков главный аргумент Йоэля Эдельштейна, второго по значимости политика партии "Ликуд" после Нетаньяху. "Тот, кто проголосует за Либермана, даст стимул "левым". "Русские", - пишет Der Spiegel в заключение, - ничего не боятся больше этого".

Источник: Der Spiegel

Источник - inopressa.ru
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