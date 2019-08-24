Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель

01:12 27.08.2019

Кристоф Гункель | Der Spiegel

Там, где Бисмарк чуть не утонул со своей тайной возлюбленной



"Когда-то Биарриц был самым фешенебельным курортом европейской аристократии. Здесь Отто фон Бисмарк изменял своей жене с молодой русской княгиней. Пара чуть не утонула в Атлантическом океане - а их спаситель вскоре был проклят", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Полуденная жара - лучшая защита от нежеланного внимания, считал Отто фон Бисмарк. По крайней мере, в Биаррице. Ритм жизни города задают волны Атлантики и песчаные пляжи, которые пустеют в полдень, а 22 августа 1862 года Отто фон Бисмарку была очень нужна секретность", - повествует журналист Кристоф Гункель.

"Ведь у прусского дипломата была маленькая тайна, а именно его возлюбленная, которую в одном из писем он назвал "восхитительнейшей из всех женщин". Пара хотела спокойно прогуливаться по пляжу и купаться в Атлантическом океане, не привлекая большого внимания".

"Летом 1862 года Бисмарк еще не был внушающим страх политиком и "железным канцлером". (...) Усатый дипломат-исполин пока был неизвестен и работал послом Пруссии в Париже и Санкт-Петербурге, - отмечает издание. - Так он познакомился и с российским послом в Брюсселе, князем Николаем Орловым - и завел роман с его супругой Катариной".



Она "весела, умна и любезна, прелестна и молода", восторженно писал Бисмарк. Он "несколько влюбился в хорошенькую принцессу". "По утрам мы купаемся, затем идем к утесу, завтракаем в отдаленном ущелье за маяком", - рассказывал он в одном из писем. "По вечерам Катарина играла ему классическую музыку. Это было его не первое увлечение, поэтому, считал Бисмарк, оно не причинит вреда его супруге Иоганне", - передает издание.

"Хорошенькой принцессе" тогда был 21 год - и она была на 26 лет младше прусского отца семейства. О том, насколько глубокими были их отношения, источники говорят неоднозначно. Однако известно, что свой короткий визит в Биарриц Бисмарк мигом превратил с помощью заключения доктора в четырехнедельный отпуск. А над "рогатым" мужем Катарины, который также был значительно старше ее, он подшучивал: Николай потерял на Крымской войне глаз и руку - а по словам Бисмарка, еще и "часть своей мужественности".



Когда 22 августа 1862 года пара отправилась купаться, течение внезапно затянуло их, и огромные волны могли бы стать роковыми для дипломата, однако "Бисмарку повезло в том, что его рассчет не совсем оправдался: за ним все же наблюдали. Этим, по крайней мере, занимался смотритель маяка Пьер Лафлер". Сначала он вытащил из воды Катарину, которая уже потеряла сознание, а затем и бездыханное тело Бисмарка, весившего около 100 кг. Поспешно вызванный врач вернул его к жизни, повествует издание.



Лишь месяц спустя самоотверженный спасатель сам утонул во время купания в Атлантическом океане. Его жена как раз была на последнем месяце беременности. Бисмарк, который на тот момент уже стал премьер-министром Пруссии, и Катарина Орлова стали крестными родителями новорожденного, которого назвали в честь Бисмарка. Однако он, кажется, принес семье Лафлер мало счастья: мальчик рано умер, говорится в статье.



Сам Бисмарк еще не раз посещал Биарриц, однако, к своему разочарованию, он больше никогда не виделся там с Катариной, которая была тяжело больна.

Тем не менее, Бисмарку все же суждено было испытать на французской земле гордость триумфа. В 1871 году немцы одержали победу на Францией и провозгласили в Версальском дворце создание Германской империи. "По крайней мере после этого поражения многие французы проклинали отважного смотрителя маяка, который некогда вытащил Бисмарка из волн", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel