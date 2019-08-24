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США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:35 27.08.2019

Помощник госсекретаря США Дэвид Хейл на встрече в Нур-Султане с главами МИД Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении заявил, что Вашингтон хочет придать новый импульс формату "Центральная Азия плюс США" и оживить сотрудничество. Удастся ли американцам потеснить Россию и Китай в регионе, разбиралось РИА Новости.

Наследство Обамы

Дональд Трамп часто подчеркивает, что для него главное - прагматизм. Действительно, за годы президентства он не раз демонстрировал это качество. Например, жесткая критика Барака Обамы не мешает ему пользоваться плодами его деятельности. Во всяком случае, в не самых приоритетных для внешней политики США регионах Трамп неплохо адаптирует наследие демократов.

Так, пробуждающийся время от времени интерес нынешней администрации Белого дома к Центральной Азии удается перевести в нечто конкретное именно благодаря Обаме. В последний год своего правления предшественник Трампа предложил Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркмении регулярно встречаться за столом переговоров. Формат получил название "Центральная Азия плюс США" (С5+1).

При Обаме в рамках С5+1 провели всего два мероприятия. В 2015-м состоялись переговоры в Самарканде, а через год госсекретарь США Джон Керри принимал центральноазиатских визави в Вашингтоне. Обсуждали вопросы региональной безопасности, ситуацию в граничащем с Центральной Азией Афганистане, борьбу с терроризмом. Американцы пообещали усилить экономическое сотрудничество, увеличить инвестиции.

Вспомнили и об инфраструктурных проектах начала девяностых, в которых предполагалось участие Центральной Азии. В том числе идею транспортного коридора "Новый шелковый путь" между Центральной и Южной Азией, многочисленные концепции Вашингтона типа "Большая Центральная Азия" и "Большой Ближний Восток". Суть состояла в том, чтобы рассматривать пять бывших советских республик как органичную часть мусульманского мира. Москва видела в этом попытки увести регион из-под влияния России.

Афганистан воспринимался американцами как продолжение Центральной Азии. Не было никакой скидки на то, что республики долгое время входили в СССР, ориентировались на Москву и впитали русскоязычную культуру, были и остаются светскими государствами. Попытки интегрировать их в ближневосточный мир выглядели совершенно нелогичными.

Поэтому и в девяностые, и в нулевые концепции Вашингтона вдохновляли разве что теоретиков. Центральноазиатские проекты американцев так и оставались на бумаге. Новый формат С5+1 не сильно приблизил их реализацию, а уход Обамы с поста президента, казалось, навсегда похоронил эти инициативы.

Афганистан вовлекает американцев в Центральную Азию

Дональд Трамп вспомнил о формате С5+1 только через два года после вступления в должность президента. Как и при Обаме, мотивом послужила напряженная обстановка в Афганистане. Для стабилизации ситуации Вашингтону нужна помощь соседних государств. Тем более глава Белого дома нацелен на сокращение американского военного присутствия в регионе. Поиск тех, кто готов взять на себя часть ответственности как минимум за инфраструктурное развитие Афганистана, превратился для Трампа в идею фикс. И когда страны Центральной Азии выразили готовность в этом помочь, президент тут же откликнулся.

Прибывший в этом году на очередную встречу С5+1 в Нур-Султан заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл не стал сразу акцентировать внимание на Афганистане.

"Я приехал в Казахстан в соответствии с договоренностями Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа, достигнутыми во время их встречи в США в январе 2018 года. [...> На переговорах С5+1 мы обсудим совместные усилия, направленные на улучшение связей, процветание и безопасность Центральной Азии", - подчеркнул американский чиновник.

В Нур-Султан явились главы МИД всех пяти стран Центральной Азии. "Улучшение связей, процветание и сотрудничество" действительно обсуждались. Затронули и традиционные темы развития транспортной и логистической инфраструктуры региона.

Но помимо сугубо региональной повестки, в центре внимания все равно был Афганистан. Участники встречи понимали, что на фоне активизировавшихся переговоров американцев с талибами иначе и не могло быть. Тем более как раз в эти дни решается судьба сделки по афганскому урегулированию.

Талибы настаивают на том, чтобы американцы дали обещание полностью вывести войска из страны. В противном случае они не признают запланированные на сентябрь президентские выборы. Но пойти на поводу у талибов - значит показать слабость, чего Вашингтон допустить никак не может. Во всяком случае, даже если войска будут выведены, Трамп хочет быть уверенным, что соседи Афганистана окажут Кабулу посильную помощь.

Узбекистан и Казахстан сами не раз это предлагали. Но для долгосрочной безопасности Афганистана нужно, чтобы и сама Центральная Азия была стабильной.

Ситуация в Киргизии, где несколько недель назад противостояние действующего президента Сооронбая Жээнбекова с предшественником Алмазбеком Атамбаевым обернулось столкновениями, заставила американцев выразить озабоченность.

В регионе к этому инциденту отношение более спокойное. Там не понаслышке знают, что любой внутренний раздор афганские экстремисты готовы использовать для дестабилизации обстановки.

С другой стороны, пока американцы действуют в Афганистане, Центральная Азия тоже не может их не интересовать. Этим можно воспользоваться для развития двусторонних контактов.

Бюджетный формат диалога

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что формат С5+1 позволяет американцам продвигать свою повестку, а странам региона - балансировать между Москвой и Пекином.

"Это бюджетный вариант сотрудничества США с Центральной Азией. Через него американцы внятно артикулируют, что не могут развивать "Новый шелковый путь" или финансировать иные региональные инициативы. Но зато через С5+1 они обещают не бросать регион на откуп России и Китаю", - высказал мнение в беседе с РИА Новости директор проекта "Безопасность Центральной Азии и Россия" ПИР-Центра Вадим Козюлин.

Казахстанский эксперт Данияр Косназаров не рассматривает С5+1 как попытку США уравновесить влияние Китая и России. Но даже если так, эксперт полагает, что потеснить Москву и Пекин будет сложно.

"Экономический и ресурсный потенциал КНР в Центральной Азии сейчас выше американского, и остановить это невозможно. Иным игрокам придется подстраиваться под интересы Пекина или отойти в сторону", - говорит он РИА Новости.

Косназаров обращает внимание и на прочность российских позиций в Центральной Азии. "Американцы вынуждены считаться с тем, что Россия сохраняет роль самой влиятельной внешней силы в регионе. Во многом это определяется персональным авторитетом Владимира Путина. Никуда не делся и фактор военного преимущества Москвы в Центральной Азии", - отмечает казахстанский политолог.

Проживающий в США специалист по международным отношениям, эксперт центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров полагает, что по мере вывода американских войск из Афганистана интерес США к Центральной Азии будет слабеть.

"Большинство проектов Вашингтона в регионе создавались не столько для него, сколько для улучшения обстановки в Афганистане. При этом такие инициативы, как "Новый шелковый путь", "Большая Центральная Азия" позволяли США конкурировать с Россией и Китаем. Но сейчас американцы, наоборот, готовы поддержать тех, кто снимет с них ответственность, пусть даже это будут Пекин и Москва", - заключает эксперт.

Галия Ибрагимова

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566858900
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