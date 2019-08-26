Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"

07:24 27.08.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



26.08.2019



Турецкому лидеру нужны и российские самолеты. Фото со страницы президента Турции в Twitter

Незапланированный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа по времени совпал с началом поставок в Турцию второго дивизиона российских ЗРС С-400. Вопреки всем ожиданиям, которые делали наблюдатели после реализации сделки по С-400, отношения двух стран так и не получили нового импульса. В турецкой экспертной среде полагают, что Анкара оказалась в сильной зависимости от Москвы, и сейчас, после авиаудара по турецкому конвою в Сирии, Эрдогану придется идти на новые уступки российской стороне.

Эрдогана примет президент РФ Владимир Путин. Им предстоят непростые переговоры по региональной проблематике, прежде всего – по Сирии. Беседа, как ожидается, пройдет после авиасалона МАКС-2019. "Конечно, будут обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы, – заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. – Конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан". "Турция – это наш близкий партнер, наш союзник, – сказал Песков. – Нас объединяют в целом очень развитые торговые отношения, многовекторные, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как военно-техническое сотрудничество". При этом глава кремлевской пресс-службы не стал уточнять, обращалась ли Турция за поставками российских истребителей Су-35.

Встрече двух президентов предшествовал телефонный разговор, в ходе которого они обсудили последние события в Сирии, в том числе попытки правительственной армии начать наступление на провинцию Идлиб, остающуюся под контролем противников официального Дамаска.

Последним инцидентом, подогревшим опасения турецкого руководства, стало нападение ВВС Сирии на турецкий военный конвой в этом районе. Эрдоган предупредил Путина по телефону, что все нарушения правительственных сил вокруг зоны деэскалации "Идлиб" ведут к большому гуманитарному кризису и создают "очень серьезную" угрозу для национальной безопасности Турции. "Эти атаки наносят ущерб усилиям по урегулированию сирийского конфликта", – говорится в заявлении пресс-службы турецкого лидера.

В настоящее время турецкое командование концентрирует силы в приграничной зоне, очевидно, желая повысить ставки. Так, 26 августа телеканал CNN Turk сообщил о переброске в район расположения турецко-американского Центра проведения совместных операций колонны бронетехники. Техника, как сообщается, вышла с территории командования 20-й бронетанковой бригады в городе Шанлыурфа и проследовала в расположение Третьего командования пограничных войск на границе с Арабской Республикой в районе Акчакале. Сам центр начал работу в этой военной части 24 августа. CNN Turk уточняет, что в составе колонны были танки, бронемашины, а также грузовики с боеприпасами. О целях переброски войск не сообщается ничего, однако 26 августа Эрдоган дал понять: скоро в северные области Сирии двинутся сухопутные части армии.



Наблюдатели говорят о том, что предстоящий визит Эрдогана в Москву является внеплановым и по большому счету внезапным, ведь лидеры РФ и Турции должны были встретится в Анкаре в середине сентября – во время трехстороннего саммита с участием иранской стороны. Он должен проходить в рамках так называемого астанинского процесса, гарантами которого являются Москва, Анкара и Тегеран. В связи с такой спешкой турецкого президента есть основания полагать, что его приезд в Москву, назначенный на 27 августа, носит вынужденный характер. При этом тяжелую для Эрдогана ситуацию, по всей видимости, создал авиаудар по колонне с тяжелым вооружением турецкой армии, двигавшейся в сторону сирийского города Хан-Шейхун. В экспертной среде согласны с этим тезисом.



"Сложность ситуации заключается в том, что после авиаудара поддерживаемые Турцией в Хан-Шейхуне вооруженные группировки и формирования не смогли получить поддержку, которая, как официально заявляет турецкая сторона, была нужна для укрепления 9-го военного наблюдательного пункта, – заявил "НГ" турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас. – Всего таких пунктов – 12. В итоге после взятия сирийской армией Хан-Шейхуна не только изменилась расстановка сил, но и сама ситуация приобрела подвешенное состояние. Турецкие военные, находящиеся на 9-м наблюдательном пункте, оказались окружены сирийской армией, плюс ко всему застряла двигавшаяся для подкрепления колонна. Очевидным выходом из этой ситуации является диалог с Дамаском, а именно с Башаром Асадом". Прямого контакта с ним у Эрдогана нет, говорит эксперт.



Просьба о встрече в Москве, считает аналитик, естественным образом ведет к пересмотру ранее достигнутых договоренностей о важнейших для Анкары вопросах, в том числе и о судьбе наблюдательных пунктов.

"Исходя из этого, говорить о том, что встреча в Москве будет легкой, не приходится, – убежден Хас. – Президент Турции находится в откровенно тяжелом положении, а турецкая военная дипломатия допустила ряд упущений и просчетов, которые во многом и привели к нынешней ситуации. Абсолютно очевидно, Анкара не могла подумать, что после начала поставок С-400 Москва продолжит поддерживать официальный Дамаск и не даст возможности турецким военным пройти в Хан-Шейхун и провести там свои "маневры". Политика Москвы во многом связывает руки турецкому руководству. Анкара становится все больше зависимой, и эта зависимость приобретает глубинный характер".



Инцидент 19 августа заставил Анкару взглянуть на ситуацию иначе, полагает эксперт. "Двойная игра на минном поле по определению не может закончиться для Турции позитивно, – говорит Хас. – В начале августа появилась информация о том, что скорее всего Анкара и Вашингтон пришли к некоторому пониманию по вопросу "зоны безопасности" и созданию общего координационного центра для проведения операции в регионе Восточного Евфрата. Эти события, мягко говоря, не устраивают Москву, в руках которой находится судьба Идлиба".



В связи с этим аналитик предполагает: процессы в Идлибе могут ускориться, а действия Анкары – сработать как спусковой крючок. "Очевидно, что турецкой стороне придется вновь идти на уступки, – считает Хас. – В этом контексте символично и по-политически "красиво" было согласиться на встречу и пригласить турецкого президента не просто на переговоры в Кремль, а на открытие МАКС-2019. Вероятно, Эрдогану придется говорить более конкретно о покупке российских Су-35. Такое развитие событий указывает на то, что Анкара оказалась в тупике, а ее видение дальнейших отношений с Россией после начала поставок С-400 пока не оправдалось".