 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:30 27.08.2019

Иск против нее подан малайзийским управлением внутренних доходов.

Обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб, пишет ИА REGNUM со ссылкой на The Straits Times.
12 сентября состоятся судебные слушания по этому делу. Иск против Наджиб подан малайзийским управлением внутренних доходов.

Согласно иску, Наджиб уклонялась от уплаты налогов в течение шести лет, начиная с 2011 года. Она не уплатила в общей сложности 10,3 млн ринггитов, или $2,4 млн.

Наджиб замужем за Данияром Назарбаевым, племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Ее отец Наджиб Тун Разак является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о неуплате налогов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - regnum.ru
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