Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева

07:34 27.08.2019

Токаев назначил новых послов в Кыргызстане и Туркменистане

Ими стали Нурпеисов и Сапиев.



26 августа 2019,



Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов в Кыргызстане и Туркменистане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.



- Указами главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике; Сапиев Еркебулан Оналбекович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане, - говорится в официальном сообщении.



Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович родился 21.09.1957 в селе Галкино.



Окончил в 1979 Павлодарский педагогический институт по специальности математик; в 1986 - Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист; государственный советник налоговой службы 3-го класса (1995).

Трудовой стаж:

· Слесарь локомотивного депо станции Павлодар (1975-1979);

· Секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1979-1980);

· Старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Павлодарского финансового управления (1982-1990);

· Заместитель начальника, Начальник налогового управления, Председатель налогового комитета по Павлодарской области (1990-1998);

· Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-03.1999);

· Вице-министр государственных доходов Республики Казахстан (03.1999-08.2002);

· Аким г. Павлодара (03.2003-06.2003);

· Аким Павлодарской области (14.06.2003-30.09.2008);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.10.2008-13.10.2008);

· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.10.2008-23.08.2009)

· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (24.08.2009-07.2011);

· Руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2012-09.2013);

· Руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (09.2013-07.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров ЗАО "КазТрансОйл" (1999);

· Член совета директоров ОАО "КЕГОК" (1999-2000);

· Председатель Дисциплинарной Комиссии уполномоченного органа по делам государственной службы (10.11.2009)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Курмет" (2005);

· Медали;

· Юбилейная медаль, посвященная столетию переселения болгар в Казахстан (12.2007);

· Юбилейная медаль "10 лет Астане" (06.2008)

Еркебулан Оналбекович Сапиев родился 26 июня 1975 года в Москве.



Фото: @yyedilov

Окончил университет Анкары (1998 г.), Стамбульский университет Айдын (2017 г., Турецкая Республика), по специальности бакалавр экономики, магистр политологии и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в Министерстве финансов Республики Казахстан ведущим экономистом и дослужился до Начальника управления.

В 2003 году перешел на работу в ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" города Алматы первым заместителем председателя Правления.

В период с 2004 по 2006 годы являлся главным экспертом, заведующим сектором Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК.

Свою дипломатическую карьеру в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан начал в июне 2006 года с должности Советника Посольства Казахстана в Турецкой Республике. В последующем был назначен Советником-Посланником в этом же Посольстве.

В Центральном аппарате с 2011 по 2014 годы находился на постах заместителя директора Департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции, а также заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

В период с 2014 по 2018 годы возглавлял Генеральное консульство Республики Казахстан в г. Стамбул (Турция).

В сентябре 2018 года переходит на работу в Акимат Туркестанской области, где занимал должность советника Акима до марта 2019 года.

До назначения Послом Казахстана в Туркменистане был Послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Советника I класса.