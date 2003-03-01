 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2019
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева

07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
18:28  Федя-2. Россия готовит к полету в космос первого арабо-эмиратского космонавта аль-Мансури
17:19  Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали...
17:09  Китай объявляет высокотехнологичную войну наркобизнесу
14:19  Новым главным имам-хотибом Ташкента назначен андижанец Нуриддин Холикназаров
14:16  Казах Елдос Сметов наборол на бронзу ЧМ по дзюдо
14:15  Гендерное равенство в Саудовской Аравии: что разрешают и запрещают женщинам
14:14  Новая история клана: внук Кеннеди идет в сенаторы
14:11  Коррупция в США: как это работает. Лоббизм как высшая форма взяточничества, - Р.Хубиев
14:08  Бросить якорь: как рожают ради гражданства в США
14:02  Иван Охлобыстин написал новую книгу - "Записки упрямого человека. Быль"
13:58  Бишкек. Британский посол Гаррет ушел в кыргызский народ - в автобусе поехал на рынок за мясом
13:17  УзбПравительство утверждает, что нашло Александрию Оксианскую, затерянную 2000 лет назад
13:15  Маленькая страна... Новый замМВД Киргизии Памир Асанов оказался сватом старого прохиндея Раима-миллиона Матраимова
11:15  Андижанский мэр-матершинник Рахматуллаев уволен. Оказался еще и развратником...
10:43  Китайские шпионы стащили у кыргызов секретные карты месторождений, - полковник Мырзаев
10:41  ГКНБ Таджикистана обвинил Кыргызстан в умышленных провокациях на границе
10:27  "Упреждающая война" и ее конечный смысл. Стратагемы 21 века, - В.Прохватилов
10:09  Парадным маршем... КазЛГБТ анонсировало митинги в Нур-Султане и Алматы 30/08 и 8/09
10:08  "Улытау - священная колыбель казахского народа", - "историческая" речь казпрезидента К.Токаева
09:41  "Большая семерка" не спасла биржи: мощный обвал на рынках продолжился
08:54  Макрон провалился с "большой иранской игрой", - С.Тарасов
08:33  Результат встречи за столом-тарелкой? К итогам саммита G7 в Биаррице, - Э.Лимонов
08:23  Депардье взялся за роль Брежнева в новом кинопроекте
07:27  Мирзиеев вывел свою личную охрану из структуры СГБУ. Так надежнее?
06:46  Как при Петре I. В Ташкенте ловят и рубят бороды... бородатым
06:24  Мировая экономика на грани нервного срыва..., - А.Башкатова
06:18  Со сроками ухода США из Афганистана определились, - Г.Петров
01:28  О "естественном праве". Почему девочкам не надо петь в хоре мальчиков, - Дм.Лекух
00:37  Социология протеста: потерянное поколение Маугли, - А.Халдей
Воскресенье, 25.08.2019
17:31  Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод
16:52  Каспий тихо становится русским, - А.Запольскис
14:34  В Кашкадарье глава областной милиции обматерил начальников РОВД за вывоз недостаточного количества навоза на поля
14:31  Кадровая система Сталина. 12 принципов, - Ш.Султанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:34 27.08.2019

Токаев назначил новых послов в Кыргызстане и Туркменистане
Ими стали Нурпеисов и Сапиев.

26 августа 2019,

Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов в Кыргызстане и Туркменистане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- Указами главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике; Сапиев Еркебулан Оналбекович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане, - говорится в официальном сообщении.

Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович родился 21.09.1957 в селе Галкино.

Окончил в 1979 Павлодарский педагогический институт по специальности математик; в 1986 - Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист; государственный советник налоговой службы 3-го класса (1995).
Трудовой стаж:
· Слесарь локомотивного депо станции Павлодар (1975-1979);
· Секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1979-1980);
· Старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Павлодарского финансового управления (1982-1990);
· Заместитель начальника, Начальник налогового управления, Председатель налогового комитета по Павлодарской области (1990-1998);
· Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-03.1999);
· Вице-министр государственных доходов Республики Казахстан (03.1999-08.2002);
· Аким г. Павлодара (03.2003-06.2003);
· Аким Павлодарской области (14.06.2003-30.09.2008);
· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.10.2008-13.10.2008);
· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.10.2008-23.08.2009)
· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (24.08.2009-07.2011);
· Руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2012-09.2013);
· Руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (09.2013-07.2019)
Прочие должности:
· Член совета директоров ЗАО "КазТрансОйл" (1999);
· Член совета директоров ОАО "КЕГОК" (1999-2000);
· Председатель Дисциплинарной Комиссии уполномоченного органа по делам государственной службы (10.11.2009)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден "Курмет" (2005);
· Медали;
· Юбилейная медаль, посвященная столетию переселения болгар в Казахстан (12.2007);
· Юбилейная медаль "10 лет Астане" (06.2008)
Еркебулан Оналбекович Сапиев родился 26 июня 1975 года в Москве.

Фото: @yyedilov
Окончил университет Анкары (1998 г.), Стамбульский университет Айдын (2017 г., Турецкая Республика), по специальности бакалавр экономики, магистр политологии и международных отношений.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в Министерстве финансов Республики Казахстан ведущим экономистом и дослужился до Начальника управления.
В 2003 году перешел на работу в ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" города Алматы первым заместителем председателя Правления.
В период с 2004 по 2006 годы являлся главным экспертом, заведующим сектором Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК.
Свою дипломатическую карьеру в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан начал в июне 2006 года с должности Советника Посольства Казахстана в Турецкой Республике. В последующем был назначен Советником-Посланником в этом же Посольстве.
В Центральном аппарате с 2011 по 2014 годы находился на постах заместителя директора Департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции, а также заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.
В период с 2014 по 2018 годы возглавлял Генеральное консульство Республики Казахстан в г. Стамбул (Турция).
В сентябре 2018 года переходит на работу в Акимат Туркестанской области, где занимал должность советника Акима до марта 2019 года.
До назначения Послом Казахстана в Туркменистане был Послом по особым поручениям МИД РК.
Имеет дипломатический ранг Советника I класса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566880440
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №133
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №134
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер рассказал, как можно заработать на двух коровах
- Навстречу Национальному совету общественного доверия
- Приостановлена антидемпинговая мера на украинские цельнокатаные колеса
- Решения по изменению дорожной инфраструктуры будут приниматься с учетом мнения всех сторон
- Введена специальная защитная мера на горячекатаный прокат
- В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  