Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми

07:52 27.08.2019

Израильский эксперт: Племенные различия в КР нельзя решить Конституцией США



26 августа 2019 - Бакыт Стамов



В прошлом израильский государственный деятель, а ныне военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми в программе "Азия. Большая игра" издания iton.tv поделился своими мнением по поводу стран Центральной Азии и, в частности, Кыргызстана.



По его словам, нестабильность в этих республиках началась, когда они стали самостоятельными.

"Политическая культура в этих республиках, клановое общество, племенное общество не в состоянии существовать в тех условиях, которые пытается ей навязать американо-европейское общество. То есть то, что хорошо в Германии, не работает в Казахстане и Кыргызстане. Это другие народы и обычаи. Это не оттого что они не способны, а просто из-за периодов определенного исторического развития. Немцы тоже не сразу стали теми, кто они есть сегодня. Если даже Европейские страны еще продолжают развиваться, то что вы хотите от стран Центральной Азии с неустойчивыми социальными религиозными межнациональными клановыми проблемами", - сказал он.



По этой причине, убежден эксперт, нет надобности лезть в эти страны со своими понятиями.

"Вероятно, каждый народ должен найти собственные способы развития и не надо им навязывать. Так и в Средней Азии будут те режимы и те власти, которые наиболее устойчивы в этих странах. При этом как они будут выглядеть с точки зрения морали или псевдоморали в том же Техасе никого не волнует. Не лезьте туда со своими советами, принципами и понятиями, там у них своя культура. Проблема Средней Азии только в том, что пытались силой и искусственно вводить там строй и порядки, которые не свойственны им на сегодняшнем этапе развития. Племенные различия в странах ЦА нельзя решить Конституцией США. Уже было такое, когда Африку пытались сделать цивилизованной. Довели ее до нищенского существования, уничтожили все элиты, ограбили эти страны, а теперь мы удивляемся почему она такая", - отметил эксперт.

Израильский эксперт считает, что основной причиной катаклизм в стране всегда была неэффективность власти.

- Если власть будет недостаточно эффективной, то тогда и неизбежны катаклизмы. К примеру, я помню Кыргызстан при Акаеве, а при Бакиеве страна уже превратилась в наркотрафик. То есть за власть уже боролись не по политическим мотивам, а одни наркоторговцы с другими, - добавил Кедми.