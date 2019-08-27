Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС

08:00 27.08.2019

"Союз" с роботом "Федором" пристыковался к МКС со второй попытки

27 августа 2019,



Космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" во вторник, 27 августа.



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"Союз" в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС около 06:08 мск. В настоящий момент, как отмечают в "Роскосмосе", экипаж выполняет операции по подготовке к открытию переходных люков между станцией и кораблем.

Кроме робота "Федора", космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и др.



Робот "Федор" отправился к МКС 22 августа на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль "Союз МС-14" за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 08:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда "Союз" находился на расстоянии около 96 м от станции.