Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal

09:01 27.08.2019

23 августа 2019 г.

Георгий Канчев | The Wall Street Journal



"Россия Владимира Путина все активнее наступает на интернет-свободы, и группа так называемых пиратов дает отпор. Группа, состоящая из менее чем десятка юристов и технарей, под названием "РосКомСвобода" (...), добилась некоторых удивительных успехов в защите того, что они считают основным правом человека. Группа разблокировала запрещенные веб-сайты, разрабатывала судебные дела, а недавно обнародовала информацию, что Москва обязала приложение для знакомств Tinder делиться информацией о пользователях со службами безопасности, что вызвало новые дебаты по поводу ужесточения контроля Москвы над интернетом", - пишет The Wall Street Journal.

Основная задача "РосКомСвободы" сейчас состоит в том, чтобы предотвратить продвижение планов правительства Путина по введению функции "выключения", что позволило бы России изолироваться от остальной части интернета, как это делает Китай, говорится в статье.

"Каждый год, каждый месяц, каждый день мы теряем все больше и больше свободы в интернете", - говорит один из основателей группы Саркис Дарбинян, сидя в маленьком московском офисе, полном стикеров в поддержку свободы слова и других символов антиистэблишмента, среди которых - маска Гая Фокса (английский дворянин,самый знаменитый участник Порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. Маска Гая Фокса превратилась в интернет-мем и символ протестного движения. - Прим. ред.).

"Группа, которая начинала как российское отделение шведской "Пиратской партии", выступающей за свободу интернета, говорит, что Россия запретила более 200 тыс. сайтов, и теперь блоггеры обязаны регистрироваться в качестве средств массовой информации, что подвергает их большему государственному давлению. "Они хотят контролировать всю информацию. Вот с чем мы столкнулись ", - говорит Дарбинян.

"Дуэль "Роскомсвободы" с государством разворачивается в сложное время", - пишет The Wall Street Journal, напоминая про протесты последних недель в Москве, подорванный санкциями жизненный уровень и беспокойство по поводу того, что произойдет в 2024 году, когда истекает нынешний шестилетний срок полномочий Путина. Российский государственный цензор связи Роскомнадзор ранее в этом месяце потребовал, чтобы Google прекратил рекламировать "незаконные публичные мероприятия" на своей видео-платформе YouTube. (...) Google отказался от комментариев.

"Правительство Путина уже давно продемонстрировало свою готовность пресекать глобальный поток данных, когда оно чувствует угрозу. После того, как протестующие вышли в интернет для организации антиправительственных акций в 2012 году, Москва начала блокировать веб-сайты и ввела ряд новых законов о цензуре. Россия также пыталась заставить интернет-компании, такие как Facebook, материнскую компанию Google Alphabet Inc. и Tinder, передавать пользовательские данные или держать серверы на российской земле. Пока компании говорят, что они не выполнили этих требований".

(...) Изоляцию российского интернета, которая запланирована на ноябрь 2019 года, "активисты рассматривают как кардинальное изменение в многолетней битве за интернет в России", говорится в статье. "Мы притворяемся западной демократией, и наша конституция защищает права и свободы, - говорит Александр Исавнин, бородатый математик, который присоединился к "Роскомсвободе" в 2017 году и носит амулет, изготовленный из микрочипа. - Но у нас есть много исключений, и интернет стал одним из них. Это пример того, как вся наша жизнь в России - одно большое исключение".

(...) "Когда мы начинали, мы не предполагали, что они примут столько законов против онлайн-свобод", - отмечает Дарбинян, который, как и другие участники, продолжает свою повседневную работу в качестве адвоката, иногда катается на сноуборде и вместе с друзьями выпускает треки в стиле хип-хоп, чтобы спустить пар.

"В прошлом году "РосКомСвобода" провела кампанию против попыток государственного цензора закрыть Telegram, приложение зашифрованного обмена сообщениями, готовя записки по делу для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, членом которого является Россия. Дело находится на рассмотрении, а Telegram технически заблокирован, хотя во многих случаях все еще доступен. Другие проекты включали в себя оспаривание предложений по введению налога на каждого россиянина, который поделился контентом, защищенным авторским правом. Чиновники планировали, что провайдеры интернет-услуг будут отслеживать активность пользователей и собирать платежи для передачи правообладателям. Министерство экономики и администрация президента отказались от разбирательства".

"(...) Группа пытается оставаться аполитичной. (...) "Мы маленькие и остаемся вне политики, поэтому есть более вкусные цели", - говорит Исавнин.

"РосКомСвобода", со своей стороны, запустила то, что называет проектом "Цифровой обороны", чтобы убедить законодателей смягчить законодательство, позволяющее государству отключить глобальный интернет. Среди прочего, этот проект помогает сторонникам проводить массовую рассылку депутатам российского парламента, Думы, и предупреждает, что жизнь в стране скоро будет напоминать антиутопию, подобную тем, которые изображены в работах Джорджа Оруэлла или Рэя Брэдбери. На этом фоне у лидеров "РосКомСвободы", похоже, мало шансов вернуться к своим корням и возобновить отпор закону об авторском праве, хотя и Дарбинян не исключает этого полностью. "Мы ждем лучшего времени в политическом плане. Тогда мы снова поднимем пиратский флаг", - говорит он.



Источник: The Wall Street Journal