Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс

09:46 27.08.2019

Интервью с Брехтом Йонкерсом - историком, журналистом и аналитиком из Бельгии. Он также является специалистом по арабской истории, геополитике, исламоведению и "империализму". Особым направлением изучения Брехта является Йемен.

- В последние годы мы видим, как на юге Йемена "Аль-Ислах" противостоит "Южному Переходному Совету". Почему эти организации развязали войну друг с другом?



Южный Переходный Совет (STC), к сожалению, решил оппортунистически объединиться с Объединенными Арабскими Эмиратами после того, как они вторглись в Йемен в марте 2015 года.



В то время как Южный Йемен был прогрессивным государством в регионе до объединения Йемена в 1990 году, и в то время как "движение Южного Йемена" доминировало в Йеменской Социалистической партии на протяжении большей части 1990-х годов, в настоящее время доминирующей идеологией в сепаратистском движении, по-видимому, является этнический национализм и трайбализм. Это привело к союзу между некоторыми сепаратистами, объединенными в STC, ополченцами пояса безопасности и захватчиками из ОАЭ.



ОАЭ, по-видимому, пообещали южанам независимое государство под контролем Эмиратов. Это крупное государство станет для Эмиратов стратегически важным пунктом доступа к Аденскому заливу, Аравийскому морю и, следовательно, к Индийскому океану. Имея Южный Йемен в качестве марионеточного государства, ОАЭ могли бы также полностью обойти Персидский залив, что означало бы, что у них было бы меньше оснований опасаться иранской деятельности в Ормузском проливе, на случай конфликта между Абу-Даби и Тегераном.



Однако замысел Эмиратов по независимому Южному Йемену является прямым нарушением первоначального плана, ради реализации которого саудовско-эмиратский альянс пошел на войну в 2015 году. Эр-Рияд всегда стремился восстановить власть свергнутого экс-президента Йемена Абдраббуха Мансура Хади. Хади, широко рассматриваемый как Саудовская марионетка, может вернуть Йемен в положение подчинения саудовским интересам, как это было между 2011 и 2014 годами. Для Саудовской Аравии нет никакой пользы в разделении Йемена пополам, особенно если это означает отказ от стратегического южного побережья Йемена под контролем Эмиратов.



Пока Саудовская Аравия не отреагировала открыто на планы Эмиратов, у них есть свои агенты на местах в Йемене. Партия "Аль-Ислах", йеменское отделение "Братьев-мусульман", возглавляемое бывшим ставленником Салеха Али Мохсеном аль-Ахмаром, контролирует южный город Таиз. Ваххабитские ополченцы, связанные с Ислах, уже много лет противостоят ополченцам пояса безопасности и STC, и конфликт только усилился за последние несколько недель.



- Ансар Аллах имеет удивительный успех в боевых действиях на территории Саудовской Аравии. В чем причина успеха?



Одна из самых важных вещей, которые нужно знать о регионе Саудовской Аравии, в котором активно действует "Ансар Аллах", - это то, что он раньше был частью Йемена. Асир, Наджран и Джизан были северными районами йеменского государства на протяжении веков, вплоть до завоевания его Саудовской Аравией в 1934 году.



В Йемене потеря столь значительной территории саудовскими захватчиками до сих пор вызывает чувство гнева и унижения. Это объясняет, почему переход на официальную "саудовскую территорию" не считается надуманным возмездием для защитников Йемена. Кроме того, в этих регионах по-прежнему существует значительное недовольство в отношении Эр-Рияда, что делает продвижение йеменских сил еще более легким.



Партизанская война, которую "Ансар Аллах" продемонстрировала на южном фронте Саудовской Аравии, принесла свои плоды, причем с самого начала войны были достигнуты значительные успехи. В Наджране, Асире и Джизане эта стратегия также доказала свой успех.



У хуситов есть союзники в Южном Йемене?



Точный политический состав Южного Йемена трудно оценить из-за репрессий со стороны поддерживаемых Саудовской Аравией и ОАЭ сил и наемников, действующих там. Однако несомненно то, что значительная часть "движения Южного Йемена" активно сотрудничает с правительством "Национального Спасения" в Сане в целях поиска мирного решения.



Фракции движения "Южный Йемен", участвующие в Конференции по национальному диалогу, открыто осудили и отвергли действия "пояса безопасности", Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти южные активисты осудили то, что они назвали кампанией, "направленной на посев раздора и создание гражданских конфликтов путем разжигания расизма и регионализма", которую ведут поддерживаемые Эмиратами ополченцы.



Делегация хуситов часто посещает Москву. Какую роль хуситы отводят России по йеменскому конфликту?



Важные фигуры и лидеры "Ансар Аллах" в правительстве национального спасения, такие как Мохаммед Али аль-Хути, неоднократно призывали Россию сыграть решающую и позитивную роль в оказании давления на международной арене для прекращения конфликта и начала урегулирования на основе переговоров в Йемене.



4 августа Мухаммед аль-Хути дал высокую оценку предложенным Россией решениям, заявив: "Мы приветствуем российское видение перехода к миру, добрососедству, развитию и обеспечению устойчивого политического урегулирования в Йемене и Сирии в качестве приоритета." Йеменский высокопоставленный политический деятель особо высказался в поддержку "международно-правовых обязательств, важнейшим из которых является неприменение силы или угроз в целях урегулирования споров, а также уважение суверенитета и целостности государств региона", которые предложила Россия.



Почему Мохаммад бин Салман придает большое значение отношениям с Путиным?



Саудовская Аравия и Россия являются двумя наиболее важными мировыми производителями и экспортерами нефти, и поэтому имеют определенные схожие интересы в экономической сфере.



Кроме того, не исключено, что Мохаммед бен Салман опасается возможного вмешательства России в саудовский план господства на Арабском полуострове. Зная, что Россия поддерживала Сирию в ее самые темные дни и помогла Сирийской Арабской Республике противостоять натиску поддерживаемого Саудовской Аравией терроризма, МБС имеет основания опасаться возможных действий России в регионе.



Очевидно, что уничтожение Йемена и полное доминирование либо Саудовской Аравии, либо ОАЭ, которые являются ключевыми стратегическими союзниками США, никак не пойдут на пользу России. Кроме того, это нарушает давно проводимую Москвой политику невмешательства и сопротивления империалистическим амбициям, особенно в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток. Поэтому далеко не факт, что МБС удастся уговорить Россию сотрудничать с крайне агрессивными планами, которые строит Саудовское Королевство.



Беседовал Дамир Назаров.



19 авг. 19