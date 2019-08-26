Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу

10:13 27.08.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписывает указ по итогам заседания Высшего военного совета страны.

Иллюстрация: aa.com.tr

Пять генералов ВС Турции подали в отставку после заседания военного совета страны в начале этого месяца, сообщила накануне, 25 августа, турецкая оппозиционная газета Cumhuriyet.



По данным издания, 1 августа Высший военный совет Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана провел заседание, чтобы обсудить вопросы продвижения по службе представителей армейского командования, увольнения и изменений в расстановке высокопоставленных офицеров.

Отставка одного генерал-майора и четырех бригадных генералов газета Cumhuriyet назвала их "реакцией на решения Высшего военного совета, связанные с сокращением численности турецкой армии".

Комментария от Министерства обороны Турции изданию получить не удалось.



Согласно источникам Cumhuriyet, двое из подавших в отстаку генералов были "ответственными за сирийский регион Идлиб", где у Турции есть военное присутствие .