|Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
10:13 27.08.2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписывает указ по итогам заседания Высшего военного совета страны.
Иллюстрация: aa.com.tr
Пять генералов ВС Турции подали в отставку после заседания военного совета страны в начале этого месяца, сообщила накануне, 25 августа, турецкая оппозиционная газета Cumhuriyet.
По данным издания, 1 августа Высший военный совет Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана провел заседание, чтобы обсудить вопросы продвижения по службе представителей армейского командования, увольнения и изменений в расстановке высокопоставленных офицеров.
Отставка одного генерал-майора и четырех бригадных генералов газета Cumhuriyet назвала их "реакцией на решения Высшего военного совета, связанные с сокращением численности турецкой армии".
Комментария от Министерства обороны Турции изданию получить не удалось.
Согласно источникам Cumhuriyet, двое из подавших в отстаку генералов были "ответственными за сирийский регион Идлиб", где у Турции есть военное присутствие .