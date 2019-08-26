ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12

10:18 27.08.2019

В Узбекистане выборы в парламент, а также в областные, городские и районные советы состоятся 22 декабря текущего года. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Как пояснил Абдусаломов, выборы пройдут по пропорциональной избирательной системе. В них примут участие пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

Сейчас в Узбекистане функционируют Демократическая партия "Национальное возрождение", Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Справедливость" и Экологическая партия.