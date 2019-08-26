 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
11:33 27.08.2019

Эта проблема возникла давно.

Самозахватчики общежития препятствуют заселению первокурсников КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу университета.
Там отмечают, что в наступившем учебном году университет вновь лишился возможности заселить в свое общежитие порядка 250 первокурсников, среди которых есть дети из многодетных и неполных семей, сироты.

- На данный момент в общежитии №5 по ул. Толе би,124 проживает 50 семей бывших сотрудников КазНИТУ им. К. И. Сатпаева. Наиболее нахальные из них даже не платят и задолжали за проживание около 15 миллионов тенге, - сообщили в университете.

История началась с того, что раньше прошлое руководство университета предоставило жилье своим работникам во временное пользование. После прекращения трудовых отношений они самостоятельно должны были освободить занимаемые помещения еще много лет назад, но не сделали это под разными предлогами.

- На протяжении многих лет незаконные жильцы манипулируют общественным мнением, организовывают "показательные" митинги с привлечением СМИ. Они указывают на отсутствие другого жилья, хотя многие из них работают в торговой и других сферах и уже давно не имеют никакого отношения к университету. Отметим, что общежитие не является ведомственным жилым или арендным домом, единственным законным способом его использования является предоставление жилья для проживания студентов во время их учебы в университете, - сообщили в пресс-службе университета.

Там добавили, что это общежитие с точки зрения требований противопожарной безопасности нуждается в ремонте. Есть предписание ДЧС о его закрытии, однако университет лишен возможности его выполнить.
- Бывшие сотрудники с долгами за проживание не позволяют приступить к ремонту и не выезжают, несмотря на судебное предписание по их выселению. Почему они до сих пор не выселены? В 2019 году состоялось 16 судебных заседаний, по результатам каждого из которых по многим жильцам было вынесено судебное решение о выселении в пользу КазНИТУ им. К. И. Сатпаева. Тем не менее, жильцы продолжают блокировать данные решения, добиваясь отсрочки любыми путями. К примеру, 22 июля 2019 года судья районного суда №2 Алмалинского района Кадыров А. Х. вынес сразу два решения об отсрочке выселения до начала отопительного сезона 15.10.2019 г., о чем университет был уведомлен только извещением в день принудительного выселения, - сообщили там.
21 августа планировалось заселить студентов-первокурсников в комнаты, где жили бывшие сотрудники университета. Но самозахватчики забаррикадировали вход, препятствуя заселению.

На данный момент в КазНИТУ им. К. И. Сатпаева зачислено 2505 студентов. Это на 15% выше, чем в прошлом году. Всего в общежитиях Satbayev University 1742 места, из которых 1130 – для первокурсников.
Согласно нормам "Положения об академической поддержке обучающихся" и "Правил заселения в общежития", преимущество отдается первокурсникам и социально незащищенным категориям студентов. В эту категорию входят иногородние с учетом социального статуса и материального положения, студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой. Места для старшекурсников распределяют комиссии институтов согласно тому же Положению. Лицам из Алматы и Алматинской области, проживающим в радиусе менее 100 км, общежитие не предоставляется.

- Вместе с тем, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева ведет интенсивную работу по обеспечению жильем студентов. В 2019 году вводится в эксплуатацию новое общежитие на 260 мест по адресу ул. Ладыгина, 36. Оно построено с учетом современных требований и норм, и будет использовано для поселения старшекурсников. Однако даже с учетом нового общежития на данный момент нехватка составляет около 250 мест, которыми вновь не удалось обеспечить первокурсников из-за незаконных жильцов общежития №5 и продлевающим их проживание спорным судебным решениям, - резюмировали в университете.

В октябре 2018 года СМИ уже освещали скандал вокруг этого общежития. Тогда бывшие преподаватели утверждали, что имеют право на приватизацию занимаемых комнат. Однако, как заверили в учебном заведении, приватизировать комнаты в общежитии жильцы не имеют права.

Источник - zakon.kz
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