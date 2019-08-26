Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено

12:41 27.08.2019

В Таджикистане любые поборы с родителей в школах объявлены незаконными, заявило Министерство образования и науки страны. Однако, по словам родителей, сборы денег стали привычным явлением. В этом году в некоторых школах от родителей первоклассников требуют от 40 до 200 сомони, жалуются они.



Эхсони Хушвахт, пресс-секретарь Минобрнауки Таджикистана, 26 августа заявил Радио Озоди, что любые поборы с родителей в школах объявлены незаконными. "Да к нам поступали сигналы о том, что в некоторых школах требуют денег от родителей учеников, в том числе, первоклассников, но эти факты не подтвердились", - добавил он.



Родители, по словам официального представителя образовательного ведомства, могут платить только за дополнительные занятия с их детьми. "Оплата за них должна производиться согласно договору, также должен быть утвержден график расписаний дополнительных занятий, а родителям - выдаваться квитанция об оплате", пояснил он.



Нередко администрация школы объясняет поборы необходимостью поддерживать благоустройство школы: ремонт здания и облагораживание пришкольной территории. "Согласно распоряжению министра, категорически запрещены принудительные сборы денежных средств на проведение ремонта, покупку мебели, оборудования, на оплату труда уборщиц и охраны. Если родители хотят помочь в благоустройстве школ, то они должны открыть отдельный расчетный счет и перевести на него необходимые деньги. Давать деньги на руки учителям и воспитателям категорически запрещено", подчеркнул Эхсони Хушвахт.



Житель Яванского района на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что накануне нового учебного года администрация школы №1 требуют 220 сомони (около 24 долларов) с родителей каждого ребенка-первоклассника. "Мы пожаловались председателю района и заведующему районного отдела образования, реакции – ноль", - возмущается он. В администрации школы родителям сказали, что деньги нужны для ремонта, для питания в столовой, а также для оформления документов. "Не будете платить, детей в школу не пустим", пригрозило руководство учебного заведения.

Гульшан Бобизода, директор яванской школы №1 заявила, что собранные с родителей средства будут направлены на питание детей и благоустройство территории школы. По ее словам, "это дело – добровольное, родители могут платить за питание детей каждый месяц по 15 сомони или сразу 150 сомони за десять месяцев".



Напомним, Минобрнауки Таджикистана ранее заявило и о недопустимости сбора денег на подарки учителям и директорам школ. Уважение и благодарность к учителю можно выразить словом, добрым отношением, а не материальным подарком, заявили в ведомстве.