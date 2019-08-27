Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов

12:46 27.08.2019

Президент США Дональд Трамп после "операции Биарриц" стал завязывать на себя своего иранского коллегу Хасана Рухани. И небезуспешно. Как сообщает Reuters, Рухани ответил Трампу, туманно заявляя, что "не намерен вести переговоры с Трампом до тех пор, пока США не отменят санкции в отношении Ирана". А если Вашингтон действительно пойдет на отмену каких-то санкций? Означает ли это, что Тегеран готов обсуждать с американцами новое ядерное соглашение?



Президент США Дональд Трамп сделал еще один оригинальный ход. Он заявил, что "есть очень хорошие шансы" на его встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани в ближайшие недели, чтобы попытаться договориться о новом соглашении об ограничении ядерной программы Тегерана.



"У меня хорошие чувства к Ирану, это невероятный народ", - добавил Трамп, уточнив, что "встреча с Рухани может состояться лишь при условии, что Иран не будет создавать новых поводов для напряженности за рубежом своими военными наступлениями и атаками". В этой связи DW сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон "уже переговорил по телефону с Рухани, и тот сказал ему, что готов встретиться "с любыми политическими лидерами, если это будет в интересах его страны". Соответствует ли такая информации действительности, судить сложно, так как в затеянной острой дипломатической интриге с Ираном много блефа и закулисных целенаправленных действий.



ИА REGNUM уже сообщало, что на саммит G7 в Биаррице "неожиданно" прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Зариф. Днем ранее представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави пояснял, что "Зариф прилетел по приглашению своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, с которым намерен провести переговоры, но не намерен встречаться с американской делегацией, принимающей участие в саммите G7". Однако эту информацию дезавуировали французы. AFP сообщило, что "США были проинформированы о визите Зарифа заранее и не возражали против него", из чего следует, что Макрон получил заверение со стороны Трампа о встрече с Зарифом. Тем более что американский президент не ставил предварительных условий для переговоров с Ираном.



"Я знал, что происходит, и одобрял все, что он (Макрон - С.Т.) делал", - оценивал ситуацию Трамп. Но произошел срыв. Заставив Зарифа пройти унизительную процедуру "ожидания в предбаннике", президент США отказался от встречи с министром и обвинил Макрона в том, что тот "направляет Ирану "смешанные сигналы" по поводу возможных переговоров с Вашингтоном". Трамп вдруг заявил, что не был заинтересован во встрече с Зарифом, полагая, что "вести такие переговоры еще слишком рано". Видимо, американская дипломатия получила информацию о готовности Ирана вступить в дипломатические контакты, используя посредничество Франции. Это первое.



Второе. Вашингтон понял, что Тегеран готов к переговорному процессу по подписанию нового соглашения по ядерной программе, выставляя условия, которые, естественно, могут корректироваться по ходу переговоров. Но главное все же в том, что используемые американцами приемы "зондажной дипломатии" начинают убеждать их в том, что санкционная политика в отношении Ирана дает определенные результаты. Наконец, третье, судя по всему, они намерены в дальнейшем выводить из игры Зарифа, у которого сложились напряженные отношения с государственным секретарем США Майком Помпео. А заодно намерены избавиться от посреднических услуг Макрона, который в случае успеха "иранской операции" мог бы укрепить свои позиции, став новым лидером Европы. Трамп же пока рисует ему образ "неудачника", не сумевшего, как считает DW, "перехитрить упрямого и противоречивого президента США в вопросе политики по отношению к Ирану".



Теперь остается искать ответ на вопрос, можно ли считать закулисные развороты иранской дипломатии успешными и не ослабили ли они позиции Тегерана, у которого стало сужаться пространство для новых политических маневров? Трамп может начать игру с Рухани. По его словам, "встреча между ними возможна, если будут подходящие обстоятельства". Но какие именно? С одной стороны, санкционная политика США в отношении Ирана ведет к идеологической и общественно-политической консолидации общества страны. С другой, обостряется внутриполитическая борьба. На днях секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что "подписание Тегераном соглашения по иранской ядерной программе было ошибкой" и он "согласен с мнением иранского народа".



Напомним в этой связи, что подписание ядерного соглашения с группой "5+1" (постоянные члены Совбеза ООН и Германия) стало возможным с приходом в 2013 году на пост президента Ирана имеющего на Западе имидж либерального политика Рухани. Теперь Трамп, после "операции Биарриц", как бы завязывает его на себя, вступая с ним в пока еще заочный публичный диалог. И небезуспешно. Как сообщает Reuters, Рухани ответил Трампу, туманно заявляя, что "не намерен вести переговоры с президентом США до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят санкции в отношении Ирана". А если США действительно пойдут на отмену каких-то санкций, означает ли это, что Тегеран готов обсуждать с ними новое ядерное соглашение, в котором, конечно, будут обозначены американские условия?



Трамп говорил, что новое соглашение должно предусматривать запрет на разработку Ираном ядерного оружия и испытаний баллистических ракет, что оно должно охватывать более длительный период, чем 10-летний срок, оговоренный соглашением 2015 года. И не только это. The Wall Street Journal в свое время высказывало предположение, что Трамп, используя соглашение по ядерной программе, может выступить с "пакетным предложением", которое будет направлено на ослабление связей Тегерана с Москвой и даже Анкарой в обмен на определенные геополитические преференции. Посмотрим, что из всего этого выйдет и удастся ли США провести игру без посредников.

27 августа 2019

Станислав Тарасов