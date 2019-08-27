 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:48 27.08.2019

Возможно, самое существенное, в чем следовало бы тщательно разобраться австралийским специалистам по оборонному планированию, - это то, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал "мирной болезнью" Народно-освободительной армии Китая.

Быстрая модернизация вооруженных сил КНР породила в Канберре дискуссию об оборонных приоритетах Австралии, возобновив старые дебаты о необходимости более глубокого сотрудничества с Соединенными Штатами. Однако чего не хватает этим дискуссиям, так это понимания слабых сторон и недостатков Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет Чарли Лайонс Джоунс в статье для издания The Strategist.

Возможно, самое существенное, в чем следовало бы тщательно разобраться австралийским специалистам по оборонному планированию, - это то, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал "мирной болезнью" НОАК. Этот недостаток представляет собой отсутствие боевого опыта. Китайские эксперты указали на то, что у НОАК нет возможности получить опыт ведения реальных боевых действий, и это является причиной беспокойства Коммунистической партии Китая (КПК) по поводу возможностей НОАК.

В КПК обеспокоены тем, что НОАК не понимает всех тонкостей ведения современного боя. В недавней статье, опубликованной в официальной газете НОАК, эксперты Чэнь Юни и Лю Юаньюань отметили, что "во время войны войска вступают в бой с противником, который находится в поле зрения". Они утверждают, что близость к врагу помогла бы военнослужащим НОАК лучше осознать как свои обязанности, так и всю проблематику современных боевых действий. В то же время некоторые китайские генералы также жалуются на отсутствие у военнослужащих боевого опыта, мучительно пытаясь найти способ решения проблемы, не прибегая к прямому военному конфликту, чтобы сократить существующий разрыв с вооруженными силами США.

Тем не менее, чтобы несколько уменьшить опасения Цзиньпина по поводу того, что военнослужащие НОАК плохо подготовлены к реалиям современных конфликтов, в КПК подчеркнули необходимость повышения качества подготовки в НОАК. В начале 2019 года в официальной газете НОАК PLA Daily вышла редакционная статья, призывающая военнослужащих как можно успешнее пройти военные учения, максимально приближенные к условиям боевых действий, чтобы достигнуть поставленную Цзиньпином цель: создать смертоносную армию, способную противостоять высокотехнологичному противнику.

Однако несмотря на все усилия, направленные на повышение качества военной подготовки, у НОАК есть немало проблем. Как недавно сообщил корреспондент PLA Daily Чэнь Дяньхун, 75-я общевойсковая армия КНР обладает недостаточным уровнем боевой готовности. Было указано, что "качество оборудования остается неудовлетворительным, а его количество недостаточным для проведения ежедневных учений".

Симптомы плохой подготовки могут дать о себе знать в случае крупных военных учений, но сначала нужно обеспечить качественный уровень базовой подготовки. В своей статье в PLA Daily эксперты Хе Цзюньлинь и Сунь Янбао утверждают, что "только с помощью повышения качества базовой подготовки можно реализовать весь военный потенциал НОАК". Данное мнение экспертов указывает на то, что в КПК вызывает обеспокоенность несоответствие между качеством вооружений НОАК и качеством подготовки военнослужащих. В КПК считают, что данную проблему удастся решить, если НОАК обеспечить более качественную базовую подготовку новобранцев.
Маловероятно, что само по себе повышение уровня подготовки позволит излечить НОАК от "мирной болезни". Эксперт исследовательского центра RAND и экс-аналитик правительства США по китайско-американским отношениям Тимоти Хит считает, что "нельзя автоматически извлечь те или иные военные выгоды из боевого опыта", потому что, даже получив его, этот опыт, военным необходимо некоторое время, чтобы усвоить его. Как отметил бывший американский военный атташе в Пекине Деннис Дж. Бласко, в НОАК принято самостоятельно оценивать результаты учений, которые должны помочь закрепить передовой опыт ведения боевых действий в современном конфликте. Несмотря на то, что сама по себе данная мера является правильной, военнослужащие НОАК часто неточно оценивают свою работу в ходе базовых тренировок и военных учений.

Эти неточные самооценки являются еще одним симптомом того, что у НОАК есть проблемы. Недавно эксперт Сюй Тао написал в статье, опубликованной в PLA Daily, что военные НОАК ставили неточные оценки, чтобы "не потерять лицо" во время служебной аттестации. Некоторые солдаты указывали на слабости, которых на самом деле не существовало, одновременно с этим преувеличивая свои сильные стороны. В долгосрочной перспективе это грозит тем, что офицеры НОАК станут уделять больше внимания решению учебных военных задач, которые кажутся солдатам легче, а не тем, которые для солдат являются более сложными.

Все это может привести к обострению того, что Цзиньпин называет "мирной болезнью". При отсутствии реального боевого опыта военнослужащие не смогут распознать слабые стороны в своей подготовке к современному конфликту. Если эти слабые стороны пустят "метастазы", то через определенный промежуток времени это может нанести ущерб самому развитию НОАК и уровню готовности военнослужащих к проведению жизненно важных миссий. Внимание, которое Цзиньпин уделил недостатку боевого опыта у НОАК, говорит о том, что это серьезно беспокоит КПК. Однако неясно, смог ли Цзиньпин найти правильное лекарство от "мирной болезни" или нет.
Для австралийских стратегов опасения КПК в отношении боевой готовности НОАК свидетельствуют о том, что у Китая возникли некоторые трудности с военной модернизацией. Несомненно, НОАК получила больше вооружений более высокого качества, особенно это заметно по военно-воздушным и военно-морским силам КНР. Но без существенного улучшения качества подготовки военнослужащих возможности НОАК в достижении все более амбициозных целей КПК, вероятно, будут носить ограниченный характер.
27 августа 2019
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
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