 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
13:06 27.08.2019

Генеральная прокуратура после проведения проверок и следственных действий сняла арест с 20 единиц недвижимого имущества экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры КР, 13 августа 2019 года Главным следственным управлением (ГСУ) МВД КР в ходе расследования досудебного производства по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, на основании сведений Главного управления информационных технологий, а также Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество КР, был наложен арест.

17 августа 2019 года ГСУ МВД КР, учитывая наличие имеющегося в производстве в Военной прокуратуре республики досудебного производства по факту незаконного обогащения А.Атамбаева в период его президентства, материалы вместе с решениями о наложении арестов на вышеотмеченные объекты недвижимости были выделены и направлены в генпрокуратуру, для проведения проверок по ним и сопоставления сведений с фактически имеющимися данными.

"К настоящему времени генпрокуратурой, с учетом проводимых исследований документов и проверок, а также следственных действий, с 20-ти единиц недвижимого имущества в установленном порядке сняты аресты (с многоквартирного жилого дома №77 мкр. Джал-23, с 18 квартир этого же дома, в том числе с Объединения юридических лиц "Ассоциация Телерадиоорганизаций")", - говорится в сообщении.

К настоящему времени генпрокуратурой проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, а также даны соответствующие следственные поручения оперативным подразделениям ГКНБ и МВД КР по отысканию, установлению других фактически принадлежащих А.Атамбаеву и его близким родственникам объектов недвижимого имущества, иных незаконно нажитых материальных благ в целях принятия по ним законных решений, основанных на уголовно-процессуальном законодательстве КР.

"После исследования и проведения всех необходимых следственных мероприятий, направленных на уточнение всех обстоятельств фактической принадлежности, регистрации на аффилированных с ним и его близкими лицами, отчуждения в пользу третьих лиц, дарения и т.п. имущества А.Атамбаева и его близких родственников, список арестованного имущества будет доведен до сведения общества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генпрокуратура Кыргызстана наложила арест на 120 объектов недвижимости Атамбаева.

Источник - kyrtag.kg
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