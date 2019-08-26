Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу

14:26 27.08.2019

Фото Сыргака Айталиева. Сборная Кыргызстана по тайскому боксу WMF на чемпионате Европы - 2019



Кыргызстанцы стали чемпионами Европы по тайскому боксу WMF. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.



Открытый чемпионат Европы прошел 21-26 августа в Белгороде (Россия). За победу боролись около 180 бойцов из 11 стран. Кыргызстан представляли девять человек. Они выступали среди кадетов, юниоров и взрослых.



Молодые спортсмены Анастасия Струкалина, Эрназар Аманжолов, Эрик Боцорога, Алихан Эргешев и Кубаныч уулу Амантур в своих категориях выиграли золото. Айзирек Койлубаева и Ислам Рахманалиев - серебро. Взрослый боец Евгений Трубчанинов взял два золота и чемпионский пояс за победы среди любителей и полупрофессионалов.



"Призер двух чемпионатов мира в составе нашей сборной Бегайым Какчекеева второй год учится и живет в Тюмени. В этот раз она выступала за Россию и стала чемпионкой Европы среди профессионалов", - отметил Сыргак Айталиев.



"В конце сентября, возможно, отправимся на международный турнир в Омск", - добавил он.



Весной сборная КР по тайскому боксу WMF успешно выступила на чемпионате мира.



Иван МАРЧЕНКО