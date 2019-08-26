Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами

14:29 27.08.2019 Новому президенту ЕС представили план протекционистской политики



Дмитрий Мигунов



В недрах Еврокомиссии появился план превращения Европы в технологического монстра, способного бороться на равных с США и Китаем в самых продвинутых отраслях экономики. На реализацию программы будет выделено не менее €100 млрд. Предполагается, что осуществление этого плана станет ответом как на агрессивную торговую политику нынешней американской администрации, так и на монополизм крупнейших IT-корпораций Америки. Неизвестно, будет ли план одобрен избранным президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен, но уже сам образ мыслей значительной части элиты говорит о многом. Корабль глобализации если не идет ко дну, то дал течь, и все стремятся спасаться собственными усилиями.



На минувшей неделе базирующееся в пригороде Вашингтона издание Politico добыло внутренний документ Еврокомиссии с набором рекомендаций к ее председателю и другим официальным лицам. Неизвестно, успела ли фон дер Ляйен ознакомиться с ним, непонятна пока и ее реакция на предложения. По информации интернет-газеты, авторы записки просят избранного президента решить вопрос о судьбе представленных идей в первые 100 дней своего срока, который стартует в ноябре. План объемом в 173 страницы содержит совершенно революционные шаги, которых в Европе не предпринимали уже давно - во всяком случае, с введения евро.



Главной целью предлагаемых мер называется сокращение экономического и технологического отставания Европы от мировых лидеров - США и Китая. На данный момент экономика Евросоюза является второй по размерам в мире с небольшой разницей от лидера - Америки ($19 трлн и $21 трлн соответственно), но с учетом гораздо более низких темпов роста в Европе есть все основания предполагать, что без коренных преобразований ЕС не только отстанет от США, но и пропустит вперед стремительно развивающуюся КНР.



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Самым любопытным предложением, содержащимся в записке, является создание специального фонда под названием "Европейское будущее". Его объем должен составить €100 млрд, которые планируется инвестировать в покупку долей в перспективных европейских высокотехнологичных компаниях. Предполагается, что благодаря этим вложениям они смогут выйти на принципиально иной уровень и составить конкуренцию иностранным гигантам.



Европейский бизнес чрезвычайно успешен, если речь идет о традиционных видах индустрии - машиностроении, химической промышленности, потребительском секторе, банках, фармацевтике и так далее. Практически по всем этим пунктам мы видим, что компании из ЕС мало в чем уступают своим американским собратьям. А вот в отрасли IT все плохо: лидеры американской отрасли превосходят европейские фирмы в 100 раз по рыночной капитализации. В списке 32 самых мощных интернет-компаний мира всего пять представляют континентальную Европу, и из них две - российские (Mailru Group и Яндекс). Европейцы безнадежно проигрывают интернет не только американцам, но и китайцам. "В Европе нет компаний уровня Alibaba, Tencent и Baidu", - говорится в записке.



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Второе ключевое предложение, содержащееся в документе, представляет собой развязывание рук чиновникам ЕС на случай, если США усилят агрессивный протекционизм. Речь идет о политике администрации Дональда Трампа, препятствующей назначению cудей в суды Всемирной торговой организации. Есть основания полагать, что эта стратегия приведет к параличу ВТО и потере управляемости над системой международной торговли. На такой случай европейцам предложено запастись полномочиями на превентивный удар, а именно введение односторонних пошлин против американских товаров.



Сейчас европейцы просто наблюдают со стороны за торговой войной США и Китая, хотя из Вашингтона уже неоднократно раздавались угрозы и в адрес Брюсселя. Подготовившие документ чиновники опасаются, что в случае дальнейшего расшатывания здания мировой торговли они могут оказаться последними, кто примет защитительные меры из-за неповоротливости системы управления Евросоюзом.



Собственно, и против Китая Еврокомиссии тоже предложено работать активно. В частности, предлагается ограничить права для китайских компаний по участию в европейских тендерах. Обоснованием может стать обвинение в получении разного рода субсидий. "Появление частных неевропейских конкурентов с беспрецедентными финансовыми возможностями может потенциально разрушить существующую динамику инноваций и позиции индустрии ЕС", - говорится в плане.



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Меры в документе предложены крайне жесткие, гораздо в большей степени в духе политики нынешних США, нежели мягкой, склонной к компромиссам Европы. Однако все когда-то меняется, и в условиях обострившейся конкуренции на мировых рынках европейцам, возможно, тоже придется показать зубы. Другой вопрос - принципиальная реализуемость предложенных в плане мероприятий.



В создании общеевропейского инвестиционного фонда, нацеленного на поддержку местного IT-сектора, ничего из ряда вон выдающегося нет. У Европы - особенно межвоенной и послевоенной - накоплен немалый опыт государственного инвестирования в экономику и создания "национальных чемпионов" в тех или иных видах индустрии. Этот феномен в той или иной мере касается и Франции, и Германии, и Италии. Разумеется, еще 15 лет назад такое бы сочли дикой архаикой, поскольку курс на максимальную приватизацию и минимизацию дирижизма в экономике был безоговорочным мейнстримом. Сейчас, на фоне роста влияния популистов и разочарования в неограниченном финансовом капитализме после кризиса 2008 года, подобные меры многими экономистами, да и политиками, будут сочтены куда более уместными.



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Однако вопросов по поводу реализации предложенного меньше не становится. Для начала, доступ IT-компаний к рынкам капитала, недостаток которого предполагается преодолеть созданием общеевропейского инвестфонда, безусловно важен, но еще важнее создание среды, где эти компании могли бы развиваться. В США таковой является Кремниевая долина, в Китае - свободная экономическая зона в Шэньчжене. В Европе полного аналога этих явлений нет, существующие технопарки имеют локальное значение. Неясен и механизм управления долями в организациях - большого опыта такой работы у европейских чиновников нет.



Чисто финансовая сторона вопроса также выглядит неоднозначно. Весь бюджет Евросоюза на 2019 год составляет всего €165 млрд. Найти сразу такую огромную сумму будет крайне непросто. Нужно будет или перебросить деньги с других направлений, или увеличить отчисления стран-участниц, или просто напечатать. Последний вариант самый простой, но он почти наверняка встретит яростное сопротивление Германии, которая всегда отличалась фискальным консерватизмом. А без полной поддержки немцев ни одно решение в Евросоюзе на данный момент не может быть принято. Что касается прочих опций, то они политически непроходные - в условиях надвигающейся рецессии вряд ли какие-то страны согласятся пожертвовать деньгами или касающимися их европейскими социальными программами на мероприятие с непонятными перспективами и сроками окупаемости.



Остальные описанные в плане меры выглядят более легкими в исполнении, но опять же для них потребуется единодушие стран-участниц, которое в данный момент труднодостижимо. Скажем, в ЕС достаточно много государств, симпатизирующих нынешним США - например, Польша и Венгрия. Да и от китайских инвестиций некоторые страны Европы, особенно те, что победнее, зависят сильно. Относительно удачный момент для реализации изложенных идей возникает разве что в связи с уходом из ЕС Великобритании, которая бы ветировала любую из указанных мер без малейших колебаний. Тем не менее, данный вопрос, как и многое в Евросоюзе, упирается во внутреннее единство и сплоченность. Пока его нет, реализация столь амбициозных программ выглядит малоперспективным занятием. Источник - Известия

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