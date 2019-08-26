 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:30 27.08.2019

Кто такие печенеги

"Все сложно". Как-то так можно охарактеризовать политические отношения древних русичей с печенегами. С этим кочевым племенем они иногда сражались плечом к плечу – и все же друзьями от этого не стали. Скорее наоборот.

Дети степей

Арабский путешественник ибн Фадлан описывает печенегов как представителей европеоидной расы, смуглых брюнетов невысокого роста. По одной из версий они были частью некогда мощного и многочисленного племенного союза кангаров, кочевавшего в Средней Азии и неоднократно упоминаемого в китайских летописях. В эпоху раннего Средневековья печенеги кочевали на Урале, а затем добрались и до Волги. Излюбленная из тактика была такой: молниеносно налететь на поселение, быстро ограбить и мухой назад, в степи, чтобы догнать не успели. Собственно говоря, типичное поведение кочевников. Археологические находки свидетельствуют, что вооружались они чаще всего луками и копьями, а для защиты пользовались железными шлемами и кольчугами.

Печенеги и Русь

Впервые печенеги встретились с древнерусскими князьями в начале X века, когда печенежская орда "докочевала" до территории нынешней Украины. С одной стороны, своими молниеносными набегами они доставили русичам немало хлопот. С другой стороны, на зарождавшееся государство Рюриковичей они особо и не покушались – интересовались больше хабаром. Князю Игорю даже удалось наладить с печенегами дипломатические отношения, пусть и довольно непрочные. Пару раз он использовал печенежских наемников во время своих походов на Византию, однако с ослаблением хазарского каганата печенеги стали доминировать на Волге и окончательно распоясались. Усмирять их пришлось Святославу.

Гибель Святослава

В 968 году, когда Святослав ушел из Киева в болгарский поход, печенеги окружили город. Одному из русских разведчиков удалось выбраться из осажденного города и привести немногочисленное подкрепление от соседей. Печенеги подумали, что это возвращается армия Святослава и спешно отступили от стен "матери городов русских". Как говорится, "чуть было не было". Впрочем, уже скоро кочевники вновь напомнили о себе. В 972 году они устроили засаду на возвращавшихся из Византии русичей и многих перебили, включая самого великого князя. По легенде, печенежский вождь Куря сделал из черепа Святослава золотой кубок и пил из него на пирах. Шесть лет спустя после убийства князя его сын Ярополк собрал войско и отомстил – печенегов удалось разбить и надолго отогнать назад в степи.

Конец печенегов

При князе Владимире печенеги дважды нападали на русские земли ­– и были биты. Последний раз кочевники громко заявили о себе в 1036 году, когда попытались захватить Киев, пока Ярослав Мудрый находился в Новгороде. Князю удалось вовремя перебросить войска к осажденной столице и дать захватчикам решительный бой, обернувшийся полным разгромом кочевников. С тех пор печенеги перестали нападать на Русь: некогда мощная орда довольно быстро распалась на многочисленные группы, которые прибились к разным народам и постепенно ассимилировались. Одна из таких печенежских группировок составила ядро так называемых "черных клобуков" (вместе с торками и берендеями), которые стали вассалами Киева и занимались защитой границы Руси вдоль Днепра.

Источник - ВИКИНГИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566905400
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