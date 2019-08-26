Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?

14:32 27.08.2019

Мы знаем, что в 1401 г. железный хромец собрал 200 тысяч войска, чтобы выступить на завоевание Китая. Холодная зима отложила поход на неопределенное время, а в 1405 г. Тимур умер.



Еще молодой



Но пофантазировать нам никто не мешает. Допустим, он был здоров, как бык, и на 15 лет моложе. Как бы тогда сложилась война?



Из-за отсутствия общих границ это было бы противостояние союзов. У Тимура имелось два пути, чтобы напасть на империю Мин. Один из них шел через враждебный, так и не покоренный Могулистан. Оттуда можно было попасть в Таримский бассейн и по коридору Хэси (горный проход, а точнее – оазис длиной 1000 км) выйти к северо-западным границам Китая. Тогда бы снабжение было нарушено и тактика выжженной земли могла бы устранить опасность для Китая без единого столкновения.



Второй путь предполагал обход Могулистана, пересечение Тянь-Шаня и с территории союзной Монголии нападение на Мин с севера. Уже лучше, в тылу союзники, но слишком далекий бы вышел маршрут.



Империя Мин была куда меньше современного Китая. От государства Тамерлана до ее крайних границ идти не меньше 3 тысяч км. Если по прямой



Возможно, Тимур бы решил атаковать с обоих направлений. У него уже были успешные походы на огромные расстояния. Первым стала затяжная война с Золотой Ордой, когда наступление на запад прекратилось только недалеко от Москвы. Его войска пересекли Памир, чтобы разграбить Дели в 1398 году. Наконец, он победил Османскую империю при Анкаре в 1402 году. На минуточку, от столицы Тимура, Самарканда, до этого города будет около 4-х тысяч километров.



Т.е., вояж в Китай не выглядел таким уж невозможным. До него будет даже поближе.



Но что бы его там ждало? Смиренные жертвы или яростный противник?



Перепись населения 1393 годы выяснила, что в империи Мин жило тогда 60 миллионов человек. Армия составляла 1,2 миллиона. Конечно, не вся она была хорошо обучена. Но в стране только что закончилась гражданская война и имелось большое количество опытных ветеранов.



А на севере еще стена имелась



Уже была создана артиллерия, метавшая каменные и чугунные ядра. А в 1400 г. ученые люди придумали даже огненные мины, опалявшие вражескую конницу.



Но самое главное – войско вооружили огнестрельным оружием, причем, именно из-за возможного нашествия с запада. Один китайский вояка 15 века, Тэн Чжао, сказал об этом так: "Обычно мы полагались на огненные копья для того, чтобы разгромить врагов и одержать победы. От императора Юнлэ до императора Сюандэ воины с огненными копьями были хорошо обучены и северные варвары боялись их больше всего".



Кроме того, правивший тогда император Юнлэ заслуженно считается одним из трех лучших монархов Китая и весьма неплохим воякой. По крайней мере, победа в гражданской войне и покорение монголов – его рук дело.



Император Юнлэ, современник Тамерлана



Даже монголам, не имевшим необходимости осуществлять дальние походы на Китай, потребовалось 50 лет для его полного завоевания. А ведь тогда страна была разделена. Даже если бы Тимур чудом разбил армию Мин, ему пришлось бы либо оставить собственную страну, либо уйти домой. Собственно, в случае с индийцами, османами и ордынцами он так и поступил.



Тимур был способным и почти непобедимым, судя по его послужному списку. Но война с Китаем была выше его сил.