 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кем был по национальности Тамерлан?Кем был по национальности Тамерлан?
14:34 27.08.2019

Тамерлан, Тимур, или железный хромец был последний из завоевателей всего мира, кто построил свою империю в течение собственной жизни. Его потомки удержать государство единым не смогли, и оно скоро рассыпалось, как карточный домик.

Это настоящая внешность Тамерлана. Восстановлена по его черепу советским ученым Герасимовым

Тем не менее, заслуги основателя династии были неоспоримы. Он не просто захватывал территории, но еще и побеждал великие державы современности, находящиеся на пике своего развития – Османскую империю, Золотую Орду, Делийский султанат.

Его владения были многонациональными, но этот правитель выступал за равноправие всех народов, при условии признания ими мусульманской религии, конечно. Но кем же был сам Тамерлан?

Традиционно он считается узбеком, ведь центр его империи был расположен в современном Узбекистане. Правда, это еще не показатель каких-то корней, ведь в Азии новые государства создаются легко, а распадаются еще легче. Не говоря уже о династиях, которые сменялись довольно часто.

На самом деле, ответ содержится в имени. Полностью оно звучало так: Тимур ибн Тарагай Барлас, что означает – Тимур, сын Тарагая из рода барласов.

Происхождение у барласов смутное. С одной стороны, Рашид ад-Дин, придворный историк иранской линии чингизидов, упоминал, что они происходят от общего с родом борджигинов предка, а значит - являются родичами Чингисхана. Они рано вошли в состав монгольского государства и стали частью его вооруженных сил.

4 тысячи барласов были направлены в Среднюю Азию со вторым сыном Чингисхана – Чагатаем. Руководил ими тогда Карачар Барлас, от которого и пошла самая знатная семья этого племени. В тюркском окружении они быстро перешли на новый для себя язык.

Отчасти поэтому барласы многими нынешними учеными и средневековыми авторами изначально считаются тюрками. Ведь об их жизни в Монголии мало что известно, а вот период нахождения в Средней Азии довольно хорошо изучен.

Часть племени осталась на исторической родине, а часть вошла в состав 92 узбекских родов. Правда, самого имени "узбек" тогда еще не было. Оно появилось только после вторжения из Казахстана и Сибири узбеков-кочевников в начале 16 века. Кстати, из-за них многие барласы ушли с Бабуром в Индию, ведь они были правящим родом в государстве Тимуридов. Новая династия Шейбани-хана основательно им из-за этого не доверяла.

Пушки тимурида Бабура помогли ему разбить войско делийского султана в битве при Панипате

Но это было потом. Во время Тамерлана его племя говорило по-тюркски, верило в Аллаха и считало своим главным врагом монголов. Впрочем, сам Тимур в начале своей карьеры собирал удальцов любого рода и племени, а потому свободно владел всеми основными языками региона – тюркским, монгольским и персидским. Но после захвата власти генералов предпочитал ставить из числа сородичей.

В советское время ученые вскрыли его могилу и обнаружили, что великий полководец был довольно высок для своего времени – 172 сантиметра и очень силен. Волосы его были рыжеватого оттенка.

Кстати, с этим связана городская легенда о том, что из-за нарушения покоя Тимура началась Великая Отечественная война. Якобы, на его гробнице было написано: "Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет".

Мавзолей Тимура и сейчас стоит на его родине - в Самарканде

Верить этому или нет – воля каждого человека. Но гроб этого героя древности действительно был открыт 19 июня 1941 года.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566905640
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