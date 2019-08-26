Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?

14:36 27.08.2019 Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров? - обзор СМИ



Роман Иванов



Российское направление им могут перекрыть собственные власти.



Экономика Таджикистана напрямую зависит от денежных переводов гастарбайтеров. На эту статью приходится треть ВВП страны, причем большинство мигрантов трудятся в России. Но последние таджикские нововведения могут "перекрыть" как поток выезжающих в РФ, так и переводы в обратном направлении. Куда в этом случае отправятся гастарбайтеры на заработки - непонятно.



Об этом пишут местные и иностранные СМИ.



На ком хочет заработать таджикский Нацбанк?



Нацбанк Таджикистана накануне анонсировал новую систему денежных переводов, которая заработает с 1 сентября. Но специалисты считают, что она ударит в числе прочего по трудовым мигрантам в других странах.



Отличительная особенность системы –



иностранные операторы должны будут сначала выплатить некое подобие аванса



- Предположительно, суть ее такова. Если раньше банки Таджикистана работали с операторами переводов напрямую, то с 1 сентября перемещение денежных средств фактически будет контролировать посредник – НБТ, с помощью той самой национальной системы. Для этого иностранным компаниям необходимо открыть корреспондентский счет в банке, перечислив туда деньги. И будущие переводы будут осуществляться уже за счет этих средств, - пишет портал Новости Таджикистана.



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Касается нововведение и физических лиц.



Общий объем переводов таджикских мигрантов только из России составляет 35-37% ВВП страны



Но по российскому законодательству иностранные организации не могут "выступать в роли регулятора и контролера". И если найти компромисс не получится, российская сторона может вообще отказаться обслуживать переводы в Таджикистан. И это серьезно ударит как по мигрантам, так и по таджикской экономике в целом.



По данным портала,



в первом квартале 2019 года физлица перевели из РФ в Таджикистан более 110 млн долларов



В среднем один перевод чуть менее 200 долларов.



Количество гастарбайтеров неизвестно до сих пор



Портал Радио Озоди озаботился вопросом – сколько трудовых мигрантов из Таджикистана работает в РФ? Выяснилось, что точные цифры неизвестны, поскольку обе страны дают разную статистику.



Российская утверждает, что за первое полугодие 2019 года прибыли почти полмиллиона граждан Таджикистана (данные от 16 августа 2019). Но таджикская статистика говорит лишь о 293 тыс. уехавших в Россию.



Несовпадение получается не только из-за разных методик подсчета, но и по политическим мотивам обеих сторон



- В то время, как власти Таджикистана пытаются преуменьшить роль таджикских мигрантов в развитии отечественной экономики, Москва, наоборот, старается предоставить завышенные данные о денежных переводах мигрантов, тем самым демонстрируя официальному Душанбе свое значение для тысяч таджикских граждан, находящих в России кусок хлеба для себя и своей семьи, - утверждает портал.



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В своих публичных выступлениях главы обеих стран тоже приводят разные цифры. Владимир Путин на брифинге по итогам встречи с Эмомали Рахмоном упомянул 1,2 млн таджикских граждан, работающих в России. Таджикский же президент считает, что таковых только 480 тыс.



Эксперты тоже разделились в оценках, приводя самые разные аргументы.



- Таджикские мигранты, которые не могут своевременно заключить трудовой договор или получить патент, каждые три месяца вынуждены пересекать границу России с Казахстаном или Украиной и заезжать туда снова.



Получается, они несколько раз в год встают на погранучет, поэтому российская статистика завышена в разы



В реальности в этой стране нет такого количества таджикских трудовых мигрантов, - цитирует портал таджикского исследователя Рахмона Ульмасова.



Ульмасов также судит по объему переводов из РФ и Таджикистан.



- Больше всего переводов было получено в 2014 году – свыше 4 млрд долларов, и можно с уверенностью сказать, что в тот год в России был наибольший поток трудовой миграции из Таджикистана, - считает он.



Эксперты из другого лагеря утверждают, что многие уезжают хоть и временно, но полными семьями. А значит, переводы никуда не отправляют. Хотя затрудняются назвать точные цифры.



Таджикские чиновники решили побороться за умы молодежи



Комитет религии Таджикистана решил составить список тем, которые… стоит лайкать молодым людям. Как сообщает портал TajWeek, материал даже опубликовали на сайте Национального информационного агентства страны.



- Молодежь должна ставить лайки и делиться теми постами, которые отображают государственные символы, национальные ценности, говорят о достижениях независимости страны и поднимают национальный менталитет, - считают чиновники.



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В конце авторы списка даже дали советы, правда, от имени неизвестных экспертов. Например, никнеймы должны быть "национальными и без ошибок". Или "лайкать и делиться с друзьями и пропагандировать те материалы, видео или фотографии, которые поднимают национальный менталитет, где отображены государственные символы, национальные святыни и говорится о достижениях независимости".



Сами чиновники считают, что таким образом борются за умы молодого поколения. Что особенно актуально с учетом усиливающейся пропаганды радикальных течений.



- Соблюдение этих правил может обезопасить молодежь от заблуждения, от содействия в терроризме и экстремизме, нарушения действующих законов страны и научит не поддаваться влиянию профессиональных эмиссаров и пропагандистов, - утверждают они.



Пограничные конфликты продолжаются



ГКНБ Таджикистана обвинил кыргызских чиновников в провокациях на границе, сообщает Спутник.Таджикистан.



- Как отмечается в заявлении, 24 августа 2019 года десятки граждан Лейлекского района на спорном участке линии госграницы (напротив Б. Гафурского района РТ), нарушая все требования протоколов и без согласования соответствующих органов КР и РТ, умышленно начали строительство двух автозаправок, - процитировали силовиков.



До завершения демаркации и делимитации границы запрещены все виды строительных работ на спорных участках. О чем стороны уже официально договорились и закрепили документально.



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- Однако по неизвестным причинам жители приграничных районов Баткенской области КР, постоянно игнорируя требования вышеуказанных протоколов, ведут провокационные действия, которые могут спровоцировать очередные приграничные конфликты между жителями соседних государств, – отмечается в заявлении ГКНБ.



Фамилии и должности силовики не уточнили, ограничившись туманным словосочетанием "должностные руководители Баткенской области". Заодно упомянули и кыргызских пограничников.



- Уже не складывается мнение, а факты неопровержимо свидетельствуют о том, что кыргызская сторона не хочет решать этот вопрос путем переговоров и взаимопонимания, как подобает добрым соседям, а стремится оказывать на Таджикистан силовое давление. Но это путь в никуда, – отмечается в заявлении.



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Это не единственный конфликт на кыргызско-таджикской границе. Предыдущее столкновение произошло 22 июля, тогда погиб человек, еще 16 пострадали. Шестеро (включая погибшего) получили огнестрельные ранения. В перестрелке участвовали жители двух соседних сел - таджикского Ворух и кыргызского Аксай.



Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 километра. Источник - 365info.kz

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